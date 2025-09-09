جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) در شیراز کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، مساجد و حسینیه‌های شیراز به منظور گرامیداشت ایام دهه وحدت و سالروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) برنامه‌های متعدد و متنوعی برنامه ریزی کرده اند.

بخشی از جشن‌های میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شیراز به شرح ذیل است:

۱- مسجد اعظم شیراز

با سخنرانی: حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری

مولودی خوانی: حاج حسن جوکار

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ همراه با نماز مغرب و عشا

بلوار میرزای شیرازی غربی نبش کوچه ۱۰

۲- مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

سخنران: حجت الاسلام صفری

مداحان: حاج جواد طاهری / ‏کربلایی جاسم عباسی / ‏‬ کربلایی علیرضا شاپورجانی

سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشا

بلوار عدالت جنوبی، کوچه ۴۷

۳- حسینیه امام رضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام آقایی

مداحان: کربلایی عبدالرحمان دانشجو / ‏کربلایی حسین دهقان / ‏کربلایی حسن دهقان / ‏کربلایی علی گودرزی

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰

میدان مطهری به سمت پاسداران

۴- مسجد توکلی

سخنران: حجت‌الاسلام حاج سید احمد علوی نژاد

مداحان: حاج حسن حقیقی / ‏‬ کربلایی میثم مفتاحی / ‏‬ کربلایی حمیدرضا لطیفی

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا

خیابان تختی روبروی هتل ارگ

۵- حسینیه بیت الاحزان حضرت زهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام خواجه‌وند

مداحان: کربلایی حسن پور حسن / ‏حاج عبدالرحمن دانشجو / ‏کربلایی امیر محمدی

سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰

چهارراه هوابرد

۶- مسجد امتیاز نو

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین وحید شهوندی

با نوای: کربلایی غلامرضا حیاتی پور

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه همزمان با نماز مغرب و عشا

بلوار زرهی خیابان شبان مسجد امتیاز نو

۷- آستان مقدس حضرت علی بن حمزة بن موسی الکاظم (ع)

سخنران: حجت الاسلام ساسانی

مداحان: کربلایی داوود سلطانی / ‏‬ کربلایی محسن امینی

۸- مسجد و حسینیه حضرت علی ابن ابی طالب (ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین رحیم زادگان

مولودی خوان: کربلایی سید رسول عسکری

سه شنبه ۱۸ شهریور همراه با نماز مغرب و عشا

صدرا، فاز ۱، بلوار حافظ، خ پیشگامان

۹- مسجد حاج مکتبی

سخنران: شیخ مرتضی رضایی

مداح: حاج رسول مؤمنی / ‏کربلایی محمد نائل / ‏کربلایی ابوالفضل میثمی پور / ‏‬ کربلایی یوسف مؤمنی

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشا

شهرک میانرود، فاز ۲

۱۰- آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام

واعظ: حجت الاسلام و المسلمین جوشن

با نوای: کربلایی محمد علی رضایی / ‏کربلایی هادی ظفرآبادی / ‏حاج علی اکبر عباس زاده

سه شنبه ۱۸ و چهارشنبه ۱۹ شهریورماه همراه با نماز مغرب و عشاء

۱۱- مسجد و حسینیه امام جعفر صادق (ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ترابی پور

سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۸ شهریور بعد از نماز مغرب و عشا

بلوار گلستان، خیابان شهید قانعی

۱۲- بوستان ثامن علیه السلام

همراه با برنامه‌های شاد و متنوع مولودی خوانی، مسابقه، طنزپردازی، نورافشانی و…

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه |ساعت ۲۰

فرهنگ شهر، کوچه ۱۹

۱۳- حسینیه آیت الله ذوالانوار (ره)

با کلام: حجت‌الاسلام‌والمسلمین فقیهی امین

با نوای: حاج مهدی کریم‌پور / ‏‬ کربلایی امیر صفرزاده

سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشا

شیراز، شهرک‌فرهنگیان، خیابان رشد جنوبی، کوچه ۱۴ رشد جنوبی

۱۴- مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت شاه زندو (ع)

سخنران: حاج آقا اسد پور

مداح: کربلایی دانشخواه

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه همراه با نماز مغرب و عشا

بلوار الزهرا (کوی زهرا) - بعد از باشگاه ۲۲ بهمن

۱۵- مسجد و مهدیه شهدا

سخنران: حجت الاسلام شیخ مجتبی امامی

با نوای: حاج علی اکبر افخمی / ‏‬ کربلایی بنیامین رحیمی

سه شنبه ۱۸ شهریور ماه، ساعت ۲۱

چهارراه تحویلی، انتهای خیابان لاله،