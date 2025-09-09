جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) در شیراز کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، مساجد و حسینیههای شیراز به منظور گرامیداشت ایام دهه وحدت و سالروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) برنامههای متعدد و متنوعی برنامه ریزی کرده اند.
بخشی از جشنهای میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شیراز به شرح ذیل است:
۱- مسجد اعظم شیراز
با سخنرانی: حجتالاسلام والمسلمین ماندگاری
مولودی خوانی: حاج حسن جوکار
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ همراه با نماز مغرب و عشا
بلوار میرزای شیرازی غربی نبش کوچه ۱۰
۲- مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
سخنران: حجت الاسلام صفری
مداحان: حاج جواد طاهری / کربلایی جاسم عباسی / کربلایی علیرضا شاپورجانی
سهشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشا
بلوار عدالت جنوبی، کوچه ۴۷
۳- حسینیه امام رضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام آقایی
مداحان: کربلایی عبدالرحمان دانشجو / کربلایی حسین دهقان / کربلایی حسن دهقان / کربلایی علی گودرزی
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰
میدان مطهری به سمت پاسداران
۴- مسجد توکلی
سخنران: حجتالاسلام حاج سید احمد علوی نژاد
مداحان: حاج حسن حقیقی / کربلایی میثم مفتاحی / کربلایی حمیدرضا لطیفی
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا
خیابان تختی روبروی هتل ارگ
۵- حسینیه بیت الاحزان حضرت زهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام خواجهوند
مداحان: کربلایی حسن پور حسن / حاج عبدالرحمن دانشجو / کربلایی امیر محمدی
سهشنبه، ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰
چهارراه هوابرد
۶- مسجد امتیاز نو
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین وحید شهوندی
با نوای: کربلایی غلامرضا حیاتی پور
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه همزمان با نماز مغرب و عشا
بلوار زرهی خیابان شبان مسجد امتیاز نو
۷- آستان مقدس حضرت علی بن حمزة بن موسی الکاظم (ع)
سخنران: حجت الاسلام ساسانی
مداحان: کربلایی داوود سلطانی / کربلایی محسن امینی
۸- مسجد و حسینیه حضرت علی ابن ابی طالب (ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین رحیم زادگان
مولودی خوان: کربلایی سید رسول عسکری
سه شنبه ۱۸ شهریور همراه با نماز مغرب و عشا
صدرا، فاز ۱، بلوار حافظ، خ پیشگامان
۹- مسجد حاج مکتبی
سخنران: شیخ مرتضی رضایی
مداح: حاج رسول مؤمنی / کربلایی محمد نائل / کربلایی ابوالفضل میثمی پور / کربلایی یوسف مؤمنی
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشا
شهرک میانرود، فاز ۲
۱۰- آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام
واعظ: حجت الاسلام و المسلمین جوشن
با نوای: کربلایی محمد علی رضایی / کربلایی هادی ظفرآبادی / حاج علی اکبر عباس زاده
سه شنبه ۱۸ و چهارشنبه ۱۹ شهریورماه همراه با نماز مغرب و عشاء
۱۱- مسجد و حسینیه امام جعفر صادق (ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ترابی پور
سه شنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۸ شهریور بعد از نماز مغرب و عشا
بلوار گلستان، خیابان شهید قانعی
۱۲- بوستان ثامن علیه السلام
همراه با برنامههای شاد و متنوع مولودی خوانی، مسابقه، طنزپردازی، نورافشانی و…
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه |ساعت ۲۰
فرهنگ شهر، کوچه ۱۹
۱۳- حسینیه آیت الله ذوالانوار (ره)
با کلام: حجتالاسلاموالمسلمین فقیهی امین
با نوای: حاج مهدی کریمپور / کربلایی امیر صفرزاده
سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشا
شیراز، شهرکفرهنگیان، خیابان رشد جنوبی، کوچه ۱۴ رشد جنوبی
۱۴- مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت شاه زندو (ع)
سخنران: حاج آقا اسد پور
مداح: کربلایی دانشخواه
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه همراه با نماز مغرب و عشا
بلوار الزهرا (کوی زهرا) - بعد از باشگاه ۲۲ بهمن
۱۵- مسجد و مهدیه شهدا
سخنران: حجت الاسلام شیخ مجتبی امامی
با نوای: حاج علی اکبر افخمی / کربلایی بنیامین رحیمی
سه شنبه ۱۸ شهریور ماه، ساعت ۲۱
چهارراه تحویلی، انتهای خیابان لاله،
نظر شما