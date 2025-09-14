محمد نخودی به فینال مسابقات جهانی کشتی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد، محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف جورجیوس کوگیومتسیدیس حریف یونانی خود رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ به سود کشتی‌گیر یونانی به پایان رسید و محمد نخودی باید در رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش کند.



نخودی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «میخایلوف» حریف اوکراینی خود رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود نخودی تمام شد. بدین ترتیب او به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی راه یافت.

نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند.