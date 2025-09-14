امید «امامی» برای مدال زنده شد؛مبارزه فیروزپور و نخودی برای برنز جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان نخودی و امیرحسین فیروزپور در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم به دیدار رده بندی رفتند و یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز راهی گروه بازنده‌ها شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان، به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت.

وی در این گروه با برنده کشتی میان نماینده کره شمالی با بلاروس و الباکیدزه از گرجستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت. تا مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی قرار بگیرد.



در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به به دیدار رده بندی رفت. برنده کشتی گیران ژاپن، چین و آذربایچان، حریف نخودی در این دیدار خواهد بود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار برنده کشتی گیران ترکیه، ایتالیا و کوراگلیف از قزاقستان خواهد بود.