کشف ۱۵ تن چوب فاقد مجوز در گالیگش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق فدایی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی تنگراه در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۵ تن چوب فاقد هر گونه مجوز حمل کشف کردند. در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گالیگش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، سریعاً مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

