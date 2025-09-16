طوفان شدید در زهک دید افقی را تا ۸۰۰ متر کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از این طوفان، دید افقی را به پنج هزار متر کاهش داد. در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به حدود ۸۰۰ متر محدود شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: تا صبح چهارشنبه در شمال استان وزش بادشدید و گردوخاک و در نقاط مستعد طوفان گردوخاک تداوم دارد و از ظهر چهارشنبه تا اوایل هفته آینده با کاهش شدت وزش باد در این منطقه وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گردوخاک انتظار می‌رود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان وزش بادمتوسط گاهی نسبتاً شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: هنگام وقوع گردوخاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری پرهیز کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات ضروری است.