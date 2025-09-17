  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

وقوع تصادفات جاده ای در استان زنجان افزایش داشته است 

وقوع تصادفات جاده ای در استان زنجان افزایش داشته است 

زنجان- رئیس پلیس راه زنجان از افزایش وقوع تصادفات رانندگی در جاده های استان از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: آمار فوتی ها هم در تصادفات رانندگی افزایش داشته است.  

سرهنگ محمد حسن خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید فرهنگ درست رانندگی در استان به خوبی فرهنگ سازی شود، گفت: جاده میانه به زنجان، زنجان به ارمغانخانه و قیدار به زنجان از محورهای پر تصادف استان است.

وی از افزایش وقوع تصادفات رانندگی در جاده‌های استان زنجان از آغاز سالجاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه فوتی‌ها هم در تصادفات رانندگی افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: بیشتر تصادفات جاده‌ای در استان زنجان در محورهای فرعی و خارج از دسترس پلیس بوده است.

خلجی علت بیشتر تصادفات جاده‌ای در استان زنجان را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و عدم رعایت سرعت مطمئنه اعلام کرد و بیان داشت: رانندگان می‌توانند هر دو ساعت یک بار در جایی امن توقف کرده و استراحت بکنند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد تصدفات در جاده‌های استان طی سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

کد خبر 6592288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها