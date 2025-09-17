وقوع تصادفات جاده ای در استان زنجان افزایش داشته است 

سرهنگ محمد حسن خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید فرهنگ درست رانندگی در استان به خوبی فرهنگ سازی شود، گفت: جاده میانه به زنجان، زنجان به ارمغانخانه و قیدار به زنجان از محورهای پر تصادف استان است.
وی از افزایش وقوع تصادفات رانندگی در جادههای استان زنجان از آغاز سالجاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه فوتیها هم در تصادفات رانندگی افزایش داشته است.
رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: بیشتر تصادفات جادهای در استان زنجان در محورهای فرعی و خارج از دسترس پلیس بوده است.
خلجی علت بیشتر تصادفات جادهای در استان زنجان را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و عدم رعایت سرعت مطمئنه اعلام کرد و بیان داشت: رانندگان میتوانند هر دو ساعت یک بار در جایی امن توقف کرده و استراحت بکنند.
وی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد تصدفات در جادههای استان طی سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
