به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و دهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تبریک دوباره به اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به مناسبت قهرمانی در رقابتهای جهانی کرواسی، ادای احترام ویژه آنان به پرچم جمهوری اسلامی ایران در یک آوردگاه جهانی را مایه غرور و افتخار برای کشورمان دانست و صمیمانه از این اقدام قدردانی کرد.
پزشکیان در ادامه این جلسه مسئولان و مدیران همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را به صرفهجویی و تلاش مستمر در مسیر کاهش هزینهها توصیه و تاکید کرد: موازیکاریها و اقدامات تکراری باید سامان داده شده و دستگاههای متولی آنها در هم ادغام شوند. البته قطعاً این سخن به معنای آن نیست که کارمندی اخراج شود، بلکه همه باید با هماهنگی برای کاهش هزینهها همکاری کنند؛ مدیریت هزینهها و ارتقای بهرهوری با دستور پیش نمیرود و تحقق این اهداف را باید از خودمان شروع کنیم.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارش مفصلی از برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان ارائه کرد و رئیس جمهور در واکنش به آن اظهار داشت: وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط تمام طرحها و پروژههای مرتبط با توافقات میان ایران با دیگر کشورها از جمله پاکستان و روسیه را به خصوص در زمینه احداث خطآهن، با سرعت و جدیت دنبال کنند و ترجیحاً افرادی را به عنوان مسئول مشخص پیگیری اجرا و تکمیل این پروژهها تا حصول نتیجه قطعی تعیین کنند.
پزشکیان افزود: میان ایران و کشورهای همسایه ظرفیتهای متقابل متعدد و متنوعی وجود دارد که با تقویت روابط و گسترش همکاریها و بالفعل کردن این ظرفیتها میشود خیلی از نیازهای کشور را برطرف کرد. باید از ظرفیتهای متقابل به شکل حداکثری بهره بگیریم تا منافع و نیازهای هر دو طرف تأمین شود.
در ادامه این جلسه وزیر کشور گزارشی از تصمیمات، برنامهریزیها و اقدامات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، در خصوص تأمین پایدار آب، انرژی به خصوص برای نیروگاهها و برق در زمستان ۱۴۰۴ ارائه کرد.
رئیس جمهور در واکنش به این گزارش نیز با تاکید بر اینکه همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مؤثر برای مدیریت مصرف، در کنار جلب حداکثری مشارکت مردم، تا حد امکان مصرف انرژی و برق را کاهش دهند، تصریح کرد: اطمینان دارم که اگر مدیریت مصرف به دغدغه عمومی تبدیل شود، میتوانیم مصرف برق و انرژی را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. رسانهها و به خصوص رسانه ملی نیز میتوانند در این زمینه بسیار مؤثر عمل کنند.
در جلسه امروز هیئت دولت وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه و آخرین خبرها و همچنین مذاکرات مرتبط با اسنپبک ارائه داد.
همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیفیت و جزئیات آغاز اجرای طرح بزرگ «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در تمام روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت از روز گذشته را، برای اعضای دولت تشریح کرد.
در بخش پایانی این جلسه نیز دکتر موالیزاده استاندار خوزستان، گزارشی از آخرین وضعیت آتشسوزیها در بخش عراقی هورالعظیم و آثار زیانباری که در شهرهای مختلف استان به لحاظ آلودگی هوا و محیط ایجاد کرده است، ارائه کرد.
پیرو این گزارش، هیئت دولت کارگروهی را برای پیگیری این موضوع تعیین کرد تا از طریق ارتباطات دیپلماتیک با مسئولان عراقی، موضوع را پیگیری و اقدامات ضروری و ممکن برای متوقف ساختن آتشسوزیها را تمهید کنند.
نظر شما