بیانیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران

باشگاه استقلال پس از شکست پرگل این تیم مقابل الوصل بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، پس از شکست شب گذشته مقابل الوصل، باشگاه استقلال بیانیه‌ای خطاب به هواداران خود منتشر کرد که به شرح زیر است:

هواداران عزیز و همیشه همراه استقلال،

شکست سنگین تیم در نخستین دیدار آسیایی، نتیجه‌ای تلخ و غیرقابل قبول برای خانواده بزرگ استقلال است. مدیریت باشگاه ضمن عذرخواهی از تمامی هواداران، تأکید می‌کند که هیچ توجیهی برای این اتفاق پذیرفته نیست و همه ارکان باشگاه اعم از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان در قبال آن مسئول هستند.

بر همین اساس، تنبیه انضباطی متناسب و جریمه مالی برای کادر فنی و بازیکنان اعمال و با حضور آقای کلارنس سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

باشگاه استقلال اذعان دارد این نتیجه هیچ تناسبی با تاریخ، افتخارات و جایگاه پرافتخار استقلال ندارد و همه توان خود را برای جبران این شکست و بازگشت به مسیر موفقیت به کار خواهد گرفت.

بی‌تردید حمایت هواداران و پیشکسوتان سرمایه اصلی استقلال در عبور از این روزهای سخت است.

    شهروند خوزستانی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
      0 2
      پاسخ
      خوشحالی مردم و جوانان و بازنشستگان نفت شهرستان بندرماهشهر ار این باخت استقلال تمامی ندارد...وقتی هلدینگ خلیج فارس پول پتروشیمی را بجای رفع معضل بیکاری جوانان بندرماهشهر و توسعه این شهر؛جای دیگر خرج میکند؛؛خوشحالی مردم بندرماهشهر از این باخت و باخت ها تمامی ندارد..
    علی US ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ۲۰ تا بازی فصل پیش استقلال رو رفتیم استادیوم،لباس خریدیم و ...،راحت ۱۰۰ میلیون خرج کردم،اون از نتایج فصل پیش این هم این فصل.

