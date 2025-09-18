به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل بخش دینور که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع درمانگاه شبانه‌روزی دینور سال‌هاست بر زمین مانده و علی‌رغم وعده‌های مکرر، هنوز به عنوان یک مرکز درمانی مجهز برای بستری بیماران تجهیز نشده است. این موضوع نخستین بار در دوره نهم مجلس مطرح شد تا بیماران بتوانند در صورت نیاز چند ساعت در این مرکز بستری شوند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به وقفه‌های ایجاد شده در اجرای این طرح به دلیل حوادث اخیر، افزود: متأسفانه تجاوزات رژیم صهیونیستی نیز روند اجرای این برنامه را مختل کرد. امروز انتظار می‌رود وزارت بهداشت با پیگیری دکتر سروش همان مسیر اولیه را دنبال کند تا درمانگاه شبانه‌روزی دینور پاسخگوی حداقل نیازهای فوری مردم باشد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در ادامه سخنان خود به مشکل حقوقی زمین این درمانگاه اشاره کرد و گفت: نیمی از زمین درمانگاه به علت عدم پیگیری مسئولان وقت از دست رفته است و باید این موضوع از مسیر قضائی بازپس‌گیری شود.

حجت الاسلام احمدی با تأکید بر اهمیت کشاورزی در منطقه، اظهار داشت: بخش دینور با وجود ظرفیت‌های وسیع، از محدودیت‌های غیرمنطقی در تأمین سوخت و نهاده‌های کشاورزی رنج می‌برد. متأسفانه کرمانشاه به عنوان منطقه مرزی تلقی شده و برای مقابله با قاچاق، محدودیت‌هایی در سهمیه سوخت و لوازم کشاورزی اعمال شده است، در حالی که فاصله ما با مرز بیش از ۳۰۰ کیلومتر است و این محدودیت‌ها منطقی نیست.

وی افزود: کشاورز با دو یا سه لیتر گازوئیل در روز قادر به فعالیت نیست. از مهندس کریمی می‌خواهیم سهمیه مناسبی مانند سایر استان‌ها برای کرمانشاه در نظر گرفته شود تا بخش کشاورزی دینور آسیب نبیند.

این نماینده مجلس همچنین به بحران آب در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: مشکل ما کمبود آب نیست بلکه ضعف مدیریت منابع است. در جلسات متعدد با مدیران مقرر شد تعاونی‌های متعدد آب روستایی ادغام شوند و آب منطقه‌ای نیز نواقص شبکه را رفع کند، اما این مصوبات هنوز اجرایی نشده است.

وی با انتقاد از برخورد انتخابی با چاه‌های غیرمجاز، گفت: برخورد با چاه غیرمجاز باید عادلانه باشد. ابتدا باید زیرساخت لازم برای انتقال آب به کشاورزان فراهم شود، سپس نسبت به انسداد چاه‌ها اقدام گردد. برخوردهای مقطعی و ناهماهنگ تنها باعث نارضایتی مردم می‌شود.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استقرار ادارات در دینور پرداخت و تصریح کرد: با وجود اینکه این بخش از سال ۸۹ به رسمیت شناخته شده، هنوز بسیاری از ادارات در آن مستقر نیستند و مردم مجبورند برای کوچک‌ترین امور به شهرستان مراجعه کنند که هزینه و وقت زیادی را تلف می‌کند.

وی یادآور شد: در دوره نهم مجلس مجوز احداث دادگستری برای دینور اخذ شد اما تاکنون عملیاتی نشده است. همچنین ضرورت دارد اداره برق این بخش مستقل شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

حجت الاسلام احمدی به موضوع ممنوعیت ساخت و ساز در این منطقه نیز اشاره کرد و گفت: این ممنوعیت در ابتدا برای استان‌های شمالی و جلوگیری از ویلاسازی وضع شد اما اکنون به شهرستان‌های دیگر تعمیم یافته است. در حالی که استان کردستان در همسایگی ما بدون مشکل فعالیت می‌کند و حتی از این مسیر منبع درآمد ایجاد کرده است.

وی افزود: متأسفانه اجازه می‌دهند مردم هزینه کنند و پس از احداث، اقدام به تخریب می‌کنند. این رویه جز ایجاد بدبینی نسبت به نظام نتیجه‌ای ندارد و باید در این مقررات بازنگری شود.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در پایان بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در دینور تأکید کرد و گفت: باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی کشاورزی فراهم شود تا هم معضل بیکاری کاهش یابد و هم چرخه اقتصادی منطقه رونق گیرد.