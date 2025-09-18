  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۰

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: ۶ واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان گنبدکاووس بازدید به عمل آوردند که در این راستا به ۱۵ واحد تذکر و ۶ واحد صنفی را به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات لازم پلمب کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس ضمن تاکید بر ادامه طرح‌های نظارت بر اماکن و صنوف مختلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای اینگونه طرح‌ها، از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده و یا برخورد با تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

