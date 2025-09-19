  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

پزشکان متخصص هلال‌احمر ۸۶۸ نفر از اهالی خدابنده را رایگان ویزیت کردند

زنجان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۸۶۸ نفر از اهالی شهرستان خدابنده در قالب نذر خدمت ۸ ، خدمات درمانی،دارویی و دندانپزشکی رایگان دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: ۸۶۸ نفر از اهالی شهرستان خدابنده در قالب نذر خدمت ۸ ، خدمات درمانی،دارویی و دندانپزشکی رایگان دریافت کردند،‌ این طرح در بخش بزینه رود به مرکزیت روستای زاغج با حضور پزشکان فوق تخصص، پرستاران و دیگر داوطلبان اجرایی شد.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر و پزشکان متخصص در قالب نذر خدمت ۸ در منطقه شهرستان خدابنده، بخش بزینه‌رود و به مرکزیت روستای زاغج و هشت روستای اطراف، اقدام به برگزاری ویزیت رایگان درمانی کردند.

مدیر عامل هلال احمر استان زنجان گفت: متخصصان حاضر در این طرح، خدمات درمانی، دارویی و دندانپزشکی رایگان به اهالی ارائه داده‌اند. استقبال و ازدحام جمعیت به حدی بود که ضرورت توجه ویژه به وضعیت بیماری‌ها در این منطقه بیش از پیش احساس شد.

هاشمی بیان کرد: پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، اطفال، ارتوپدی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، بینایی‌سنجی و غربالگری اسکلتی به همراه خدمات پرستاری و روانشناسی، به ویزیت بیماران پرداختند و داروهای تخصصی رایگان نیز در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین آموزش‌های رایگان آمادگی در برابر مخاطرات و کمک‌های اولیه به اهالی ارائه شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در کنار این خدمات، تیم‌های سحر (سفیران حمایت‌های روانی-اجتماعی) فضای دوستدار کودک ویژه کودکان ایجاد کردند و طرح نیابت (دیدار با خانواده‌های شهدا) نیز در حاشیه برنامه اجرا شد.

وی افزود: هدف از اجرای نذر خدمت ۸، ارائه خدمات رایگان و بی‌منت به مردم به‌ویژه کسانی است که دسترسی به پزشک متخصص برایشان دشوار است.

هاشمی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان زنجان در راستای اجرای طرح ملی نذر خدمت۸، امسال در مناطق کم‌برخوردار استان کرمان نیز خدمات مشابهی ارائه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر مأموریت اصلی خود را حمایت از سلامت انسان‌ها و تسکین آلام بشری می‌داند و به عنوان نهادی مردمی و غیرانتفاعی، در هر نقطه‌ای که نیاز به خدمت باشد، با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خود در کنار مردم و حاکمیت قرار می‌گیرد.

گفتنی است پروژه های محرومیت زدایی، معیشتی، بهداشتی و درمانی در این نذرخدمت اجرا شد . همچنین پروژه آبرسانی در مهرماه ‌جاری به مرحله اجرایی می‌رسد تا پروژه‌های نذر خدمت۸ مرحله استانی جمعیت هلال احمر زنجان در چهار مرحله، اجرا شود.

