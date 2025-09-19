خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: امروز جمعه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه روند مکانیسم ماشه برگزار شد.
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ۹ عضو شورای امنیت با تمدید لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران رای مخالف دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.
با توجه به سازوکار و روند مکانیسم ماشه با این حساب قطعنامه تداوم لغو تحریمهای ایران تصویب نشد و شورای امنیت با برگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران موافقت کرد.
آراء اعضای شورای امنیت:
آرای مخالف: آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی
آرای موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر
آرای ممتنع: کره جنوبی (رئیس دورهای شورا) و گویان
قطعنامه تمدید لغو تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با کارشکنی ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن در شورای امنیت سازمان ملل رای نیاورد که نماینده روسیه در نشست این شورا تاکید کرد: کشورهای امضا کننده توافق هستهای ایران حق بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را ندارند.
وی اضافه کرد: اقدامات تروئیکای اروپا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران وجهه قانونی ندارد.
نماینده روسیه تصریح کرد: کشورهای اروپایی در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی در قبال برنامه هستهای ایران را رد میکنند. بازگشت تحریمها علیه ایران مشروعیت قانونی ندارد.
آیا با اسنپ بک فروش نفت صفر میشود؟
نمودار تولید و صادرات نفت ایران نشان میدهد از ابتدای سال ۱۳۸۹ که قطعنامه ۱۹۲۹ (سنگین ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال ۱۳۹۱ تولید و فروش نفت ایران ثابت بوده و فروش بالای ۲میلیون بشکه داشته ایم.
از سال ۱۳۹۱ هم این تحریم های یکجانبه آمریکا است که بر فروش نفت ما اثر میگذارد؛ تحریم هایی که از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام مجدداً اعمال شده و اکنون تا میزان خوبی بی اثر شده است.
جنگ روانی یا تاثیر واقعی؟
شواهد نشان میدهد که برخلاف برخی گزارشهای رسانههای غربی مبنی بر تاثیر مستقیم اسنپ بک بر فروش نفت ایران، اقدام غربیها در فعالسازی مکانیزم ماشه بیشتر دارای جنبه روانی است چرا که اسنپ بک عملاً قادر به اعمال محدودیتهایی بیش از آنچه که تحریمهای آمریکا در حوزه فروش نفت ایران ایجاد کرده است، نیست.
این همان موضوعی است که محسن پاک نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران حدود دو هفته پیش به آن اشاره کرده و گفت: «قرار نیست این تحریمها بیش از آنچه که محدودیتهای یکجانبه وزارت خزانهداری آمریکا اعمال کرده، باشد.»
وی در همین راستا همچنین اضافه کرد: «در حال حاضر هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم و در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی، ۲۱ هزار بشکه در روز و چیزی حدود ۶۳۰ هزار بشکه در ماه بیشتر فروختهایم.»
بر این اساس، کاملاً واضح به نظر میرسد که غربیها با اقدام غیرقانونی خود در فعالسازی مکانیزم ماشه قادر به اعمال محدودیتهای بیشتر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و صرفاً از طریق فضاسازیهای رسانهای در صدد آن هستند تا فشار روانی حاصل از اسنپ بک را افزایش دهند. به اعتقاد کارشناسان و ناظران سیاسی این فضاسازی ها بیش از تحت تاثیر قرار دادن فروش نفت ایران، گامی در راستای دستاوردسازی برای غرب محسوب میشود.
