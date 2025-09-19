اخباری: می توانستیم پرسپولیس را ببریم/ واکنش عمران زاده طبیعی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری پس از تساوی بدون گل پرسپولیس و چادرملو اردکان در هفته جهارم لیگ برتر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی تهران گفت: به هر دو تیم خسته نباشید می گویم. به خاطر تعطیلات دو هفته ای بدنسازی دوباره ای داشتیم. هر دو تیم زحمت کشیدند و به آنها خسته نباشید می گویم. از بازیکنان تیمم بسیار تشکر می کنم چون با آنالیزی که داشتیم می دانستم اگر فضا بدهیم به مشکل می خوریم. اگر خودباوری بیشتری داشتیم می توانستیم گل هم بزنیم اما به تیر دروازه هم زدیم.

سرمربی چادرملو اردکان افزود: حریف وقتی دید چگالی بالا در بازی داریم در دقایق پایانی شوت زدند به هر حال این دیداری بود که ما باز هم میزبانی در تهران و غریبانه بازی کردیم

اخباری ادامه داد: در این زمین با شیوه بازی فشرده ای که احرا می کنیم من و شما می دانیم هوادار به چه چیزی اعتراض دارد! فوتبال شناوری را شاهد بودیم.

او درباره اظهار نظر هاشمیان در خصوص عملکرد این تیم گفت: حتما دیدگاه او محترم است اما بهتر است از خودش درباره فوتبال فرسایشی بپرسید. من دوست ندارم درباره شیوه بازی تیم صحبت کنم. می خواستم فضاها را ببندم چون می دانستم اورونوف وقتی فضا داشته باشد می تواند خطرناک باشد. اگر نگاه کنید در نیمه اول موقعیت چندانی وجود نداشت و در نیمه دوم هم بازی متفاوتی اجرا کردیم.

او درباره رفتارهای دستیار خود حنیف عمران زاده در برخورد با شعارها تصریح کرد: من از کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس انتظار داشتم یکی از آنها از هواداران بخواهد که توهین های اینچنینی نکنند و صحنه زشتی به وجود نیاید. درست نبود چنین الفاظی به کار برود. طبیعی هم بود حنیف پس از اینکه ۱۰ هزار نفر به او توهین کردند واکنش نشان دهد.