صدرنشینی کشتی فرنگی ایران در جهان؛ درخشش در ۴ وزن با دو طلا و یک نقره

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، کشتیگیران چهار وزن نخست تیم ملی کشتی فرنگی موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک نقره شدند.
امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال خوشرنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتیگیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان موفق به کسب مدال نقره شد.
علیرضا عبدولی دیگر کشتیگیر چهار وزن نخست رقابتهای جهانی، در مرحله ردهبندی شکست خورد و دستش از مدال کوتاه ماند.
در حال حاضر کشتی فرنگی ایران در چهار وزن نخست ۸۰ امتیاز کسب کرده و در صدر جدول قرار دارد.
همچنین در دومین روز مسابقات دانیال سهرابی دیگر کشتیگیر ایران در ۸ جدول شانس مجدد قرار گرفت و در صورت پیروزی مقابل حریف خود برای کسب مدال برنز باید تلاش کند.
هادی ساروی دیگر کشتیگیر ایران موفق شد با شکست حریف خود به مرحله فینال برسد و شانس یک مدال طلا دیگر برای ایران به ارمغان بیاورد.
علی احمدی وفا دیگر کشتیگیر ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم بود که امروز از دور رقابتها حذف شد.
مسابقات فینال و ردهبندی این اوزان (۹۷ و ۷۷ کیلوگرم) فرداشب از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
