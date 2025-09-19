  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۱

پلمب یک باب واحد رستورانی متخلف در آزادشهر

پلمب یک باب واحد رستورانی متخلف در آزادشهر

آزادشهر- سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر از پلمب یک باب واحد رستورانی متخلف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی، در این شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح یک باب رستوران به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمب شد.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6594883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها