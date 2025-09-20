مجوز دولت برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۲۹ شهریور) در آئین تجلیل از دستاندرکاران اربعین ۱۴۰۴ با بیان اینکه عملکرد ما در این حوزه نسبت به سالهای گذشته قابل قبول بوده است، اظهار کرد: این نقطه قوتی مهم است. هرچند هنوز با شرایط ایدهآل فاصله داریم، اما تلاش همه ارکان دولت در یک سال گذشته برای ارتقای خدمات اربعین مشهود است.
وی افزود: در طول سالهای گذشته، عوامل مختلفی همچون تهدیدات گروههای تروریستی باعث افزایش جمعیت حاضر در پیاده روی اربعین شده و این روند همچنان ادامه دارد. رویداد امسال نیز مصداق روشنی از عیان شدن جبهه مقاومت اسلامی در برابر استکبار جهانی بود.
وزیر راه و شهرسازی صریح کرد: در حوزه حملونقل، رشد قابل توجهی در جابجایی جادهای، ریلی، هوایی و دریایی حاصل شده است. برنامهریزیها از سال گذشته آغاز شد و اکنون نتایج آن کاملاً مشهود است. زیرساختهای مسیرهای منتهی به مرزها و ایمنی ترددی، مانیتورینگ و پایشها و مدیریت پایانهها بهبود یافته و تقسیم بهتر حجم خدمات صورت گرفته است.
وی گفت: نکته قابل توجه، هماهنگی و همافزایی بین ستادهای مختلف بود. بازخوردها به سرعت منتقل و اقدامات اصلاحی بلافاصله اجرا شد. این تعامل نقش مهمی در موفقیت برنامههای اربعین امسال داشت.
عضو کابینه دولت ادامه داد: در موضوع حملونقل و جابهجایی امسال با بحران اتوبوس مواجه بودیم که همچنان ادامه دارد. هرچند پیگیری برای تأمین اتوبوس تنها به ۶۰۰ دستگاه از سههزار دستگاه برنامهریزی شده رسید، اما این اقدام کمک بزرگی در جابهجاییها بود.
صادق با اشاره به اخذ مصوبه واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس از هیئت دولت و تولید ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل، بیان کرد: همه ساله شاهد مضیقه در پایانهها بودیم، اما امسال تلاش کردیم تا هر مسافری که به پایانهها مراجعه میکند، بتواند به مقصد خود برسد. رشد ۱۹ درصدی حملونقل ریلی و جابهجایی از طریق قطار بخش قابل توجهی از ناترازیهای اتوبوسی را جبران کرد.
صادق در پایان گفت: در حوزه جابهجایی هوایی نیز با چالشهایی مواجه بودیم. هرچند در جنگ ۱۲ روزه و تا یک ماه پس از آن محدودیتهایی همچون ممنوعیت پرواز در برخی فرودگاهها و عدم امکان پرواز شبانه وجود داشت که آثار منفی مالی برای شرکتهای هواپیمایی داشت، اما ایرلاینها پای کار بودند و اگر همت برخی از این شرکتها نبود، در بازه زمانی ۱۰ روزه قطعاً دچار مشکل میشدیم.
