مکانیسم ماشه مسئله جدیدی نیست؛ ایران راه مقابله با تحریم را بلد است

علی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تحرک غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت، اظهار کرد: موضوع اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، امری تازه و بی‌سابقه نیست.

وی توضیح داد: سال‌هاست تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران اعمال می‌شود، بر این اساس بازگشت یکسری از تحریم‌ها مسئله جدیدی نیست و کشور ما راه مقابله با تحریم‌ها را به خوبی می‌داند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأثیرات مکانیسم ماشه بیشتر از آنکه واقعی باشد، متأسفانه تأثیرات روانی منفی بسیاری را در جامعه ما ایجاد کرده‌، به گونه‌ای که باعث افزایش قیمت دلار و برخی از کالاهای اساسی شده است. این امر در واقع یک بار روانی منفی به اقتصاد و جامعه وارد کرده است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در عین حال، آنچه مهم است این است که تحریم به طور قطع به اقتصاد کشورهایی که مورد تحریم ظالمانه قرار می‌گیرند آسیب وارد می‌کند، اما مسئله اسنپ‌بک و چنین موضوعاتی چیز جدیدی نیست که بخواهیم فضای بسیار بغرنجی را متصور شویم.

وی با اشاره به تعاملات خوب ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه، بیان کرد: تقویت ارتباط با کشورهای همسو و کشورهایی که متخاصم نیستند، فرصت مناسبی برای توسعه تبادلات مالی و دیپلماتیک به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، به ویژه اگر این تبادلات مالی با استفاده از پول ملی کشورها انجام شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت حذف دلار در مبادلات مالی، گفت: این روند می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی کشورها کمک کند و به تدریج کشورهایی که متحد هستند، بتوانند ارتباط مالی خود را بر مبنای پول ملی خودشان برقرار کنند.

کشوری همچنین بر اهمیت مذاکرات عادلانه تاکید کرد و گفت: ما باید در مذاکره با کشورهای اروپایی و سایر طرف‌ها، ضمن حفظ اقتدار ملی و اقتصادی خود، وارد فضایی عادلانه شویم و بدون دادن باج‌های بی‌مورد، منافع کشور را دنبال کنیم.