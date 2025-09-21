  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

ارزش صادرات پسته ایران ۱.۷ دهم میلیارد دلار اعلام شد

ارزش صادرات پسته ایران ۱.۷ دهم میلیارد دلار اعلام شد

بجنورد-معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت بالای تولید پسته در خراسان شمالی، ارزش دلاری صادرات این محصول را ۱.۷ دهم میلیارد دلار عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی در اولین جشنواره پسته در بام و صفی آباد که پیش از ظهر یک‌شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه بیشتر مردم شهرستان عشایرنشین هستند و مشکلاتی در نهاده‌های دامی داشتند اظهار کرد: نهاده‌های دامی در بنادر در وضعیت ترخیص هستند که مشکلات در این حوزه مرتفع و روند تولید در بخش کشاورزی با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد و مردم در این خصوص هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در قرن هفتم خواستگاه تولید پسته بوده ادامه داد: نام خراسان شمالی از گذشته در تولید پسته بوده و اکنون بام و صفی آبادبه قطب پسته خراسان شمالی تبدیل شده است.

برومندی با بیان اینکه در گذشته صادرات پسته ایران برای اروپا با ممنوعیت مواجعه شده بود، بیان کرد: سال‌ها ایران ممنوعیت برای صادر پسته داشت که اکنون با تدابیری که دولت داشته بازار اروپا پیگیر و خواستار صادر پسته ایران است‌.

وی گفت: سال‌های گذشته صادرات پسته به اروپا ۱۰۰ هزار تن بوده که به کمتر از ۱۰ هزار تن کاهش یافته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در این راستا با تدابیر دولت و تعامل‌های سازنده سرعت صادرات پیش از گذشته سرعت گرفته است.

برومندی با اشاره بر اینکه سال سختی را از لحاظ بارش‌ها داشتیم افزود: امسال ۴۰ درصد کاهش بارندگی، قعطی برق چاه‌های کشاورزی بین ۷ الی ۸ ساعت مشکلات زیادی برای کشاورازان به وجود آورد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ارزش دلاری صادرات پسته در کشور را ۱.۷ دهم میلیارد عنوان کرد.

کد خبر 6596520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها