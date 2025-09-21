ارزش صادرات پسته ایران ۱.۷ دهم میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی در اولین جشنواره پسته در بام و صفی آباد که پیش از ظهر یک‌شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه بیشتر مردم شهرستان عشایرنشین هستند و مشکلاتی در نهاده‌های دامی داشتند اظهار کرد: نهاده‌های دامی در بنادر در وضعیت ترخیص هستند که مشکلات در این حوزه مرتفع و روند تولید در بخش کشاورزی با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد و مردم در این خصوص هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در قرن هفتم خواستگاه تولید پسته بوده ادامه داد: نام خراسان شمالی از گذشته در تولید پسته بوده و اکنون بام و صفی آبادبه قطب پسته خراسان شمالی تبدیل شده است.

برومندی با بیان اینکه در گذشته صادرات پسته ایران برای اروپا با ممنوعیت مواجعه شده بود، بیان کرد: سال‌ها ایران ممنوعیت برای صادر پسته داشت که اکنون با تدابیری که دولت داشته بازار اروپا پیگیر و خواستار صادر پسته ایران است‌.

وی گفت: سال‌های گذشته صادرات پسته به اروپا ۱۰۰ هزار تن بوده که به کمتر از ۱۰ هزار تن کاهش یافته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در این راستا با تدابیر دولت و تعامل‌های سازنده سرعت صادرات پیش از گذشته سرعت گرفته است.

برومندی با اشاره بر اینکه سال سختی را از لحاظ بارش‌ها داشتیم افزود: امسال ۴۰ درصد کاهش بارندگی، قعطی برق چاه‌های کشاورزی بین ۷ الی ۸ ساعت مشکلات زیادی برای کشاورازان به وجود آورد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ارزش دلاری صادرات پسته در کشور را ۱.۷ دهم میلیارد عنوان کرد.