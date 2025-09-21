  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

پرسپولیسی ها دو بخش تمرین کردند

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز یکشنبه را در نوبت صبح و در دو بخش برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در ادامه برنامه‌های تمرینی خود برای دیدار برابر ملوان بندر انزلی از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر، امروز یکشنبه در نوبت صبح و در سالن بدنسازی و زمین چمن زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی به تمرین پرداختند.

تمرین امروز قرمزپوشان پس از جلسه فنی و از ساعت ۱۱ صبح به مدت ۷۰ دقیقه به طول انجامید.

بازیکنان در دو گروه زیر نظر کادر فنی به تمرینات مختلف تاکتیکی و بدنی روی آوردند. زدن وزنه در سالن و جابجایی، پاسکاری، فوتبال شرایطی، فوتبال دو ضرب و تمرینات تاکتیکی و بدنی در زمین چمن، در دستور کار قرار گرفت.

