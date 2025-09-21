به گزارش خبرنگار مهر، «جمال لوئیس» بازیکن مد نظر وحید هاشمیان که در امارات مورد تست پزشکی قرار گرفت، بلیت سفر به تهران را گرفته تا دوشنبه شب راهی ایران شود و در تستهای پزشکی باشگاه نیز شرکت کند.
لوئیس در صورت موفقیت در تستهای پزشکی باشگاه و ایفمارک در تمرین پرسپولیس حاضر خواهد شد تا در صورت تأیید در نخستین تمرین، قرارداد خود را با این تیم برای یک فصل امضا کند.
مدافع اهل ایرلند شمالی که سابقه پوشیدن پیراهن تیمهایی نظیر نیوکاسل، واتفورد انگلیس و سائوپائولو برزیل را در کارنامه دارد، با مصدومیت طولانی مدت روبرو بود که هاشمیان خواستار تست پزشکی او شده است تا در صورت موفقیت در این تستها بتواند برای پرسپولیس بازی کند.
