مورایس: اعتمادمان از آقاسی سلب شد/ بهترین عملکرد عمر گلر حریف بود!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این بازی با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید. کسری طاهری (۲۲ و ۴۹) برای پیکان و یاسر آسانی (۶+۴۵ و ۷۵ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

نونو مورایس پس از این دیدار در نشست خبری گفت: بابت نتیجه ناراحت هستیم. باید به دروازه بان تیم حریف تبریک بگوییم که بهترین عملکرد دوران فوتبالش را به نمایش گذاشت. به بازیکنان خودمان افتخار می کنیم که سخت کار کردند و جنگیدند و هر کاری لازم بود را انجام دادند که پیروز شوند.

گل اول بازی زمانی به ثمر رسید که تیم عصبانی بود و همین امر تیم ما را با افت مواجه کرد. با این حال ظرفیت این را داشتیم که بازی را برگردانیم و موقعیت های زیادی داشتیم که بازی را ببریم اما نشد. به همین خاطر به بازیکنان افتخار می کنیم.

وی در مورد اشتباه عارف آقاسی گفت: بازیکن تیم ملی هستند ایشان و نباید این اشتباه را می کرد. در تمام گل هایی که ما خوردیم ایشان نقش داشتند که چندین امتیاز از ما گرفته است. اعتماد ما نسبت به این بازیکن سلب شده است.

مورایس افزود: تیم ما خوب بازی می کند و موقعیت های زیادی به وجود می آورد اما تیمی مثل استقلال نباید اینطور گل بخورد. ما به بازیکنانمان اعتماد داریم و خودمان هم می دانیم که به خاطر اشتباهات فردی است گل می خوریم. به همه بازیکنان اعتماد داریم و سن آنها مهم نیست. شک نکنید بازی بعدی از این هم قوی تر ظاهر خواهیم شد.

مربی تیم فوتبال استقلال با تمجید از عملکرد بازیکنان استقلال و این که بیشتر از حد انتظار کار کردند گفت: در شرایط حساسی هستیم و متاسفانه گل های الکی دریافت می کنیم.

وی در مورد اشتباهات فردی بازیکنان و تاثیر آن در نتیجه نگرفتن تیم گفت: مثل گوله برف می ماند. اگر شما برنده شوید برف خیلی خوب می شود و اگر اشتباهی مرتکب شوید خیلی نشان داده نمی شود اما وقتی اشتباهات فردی باعث می شود گل بخوریم خیلی بیشتر دیده می شود. من اختلافی بین بازیکنان نمی بینم چرا که در تمرینات خیلی خوب کار می کنند.