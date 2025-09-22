۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی سنقروکلیایی آزادسازی شد

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر یگان حفاظت از اراضی استان اظهار داشت: در جریان گشت‌زنی‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این عملیات در پی تأکید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و پیگیری‌های مداوم کارگروه فراقوه‌ای و همچنین همراهی فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان انجام شد. در این روند، ضمن همکاری نیروهای انتظامی، دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان و مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی، اقدامات غیرقانونی برخی افراد شناسایی و متوقف گردید.

آشتاب خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، ۶۳ مورد اخطاریه برای تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صادر شد که عمدتاً شامل ساخت‌وسازهایی همچون سکو، فنس‌کشی، اتاقک، ساختمان و دیوارکشی بود. تمامی این تخلفات در چارچوب قانون قلع و قمع شد و اراضی آزاد شده بار دیگر در خدمت تولید کشاورزی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز نه تنها به حفظ تولید و ثبات امنیت غذایی کشور کمک می‌کند، بلکه مانع از تخریب سرمایه‌های ارزشمند ملی خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی در زمین‌های کشاورزی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۳۱ به مدیریت امور اراضی اطلاع دهند تا از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد و تخریب زمین‌های حاصلخیز جلوگیری شود.