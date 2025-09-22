به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی اظهار داشت: تفاهمنامه احداث یک واحد آموزشی ۶ کلاسه در بخش مکسوخته شهرستان گلشن به امضا رسید.
مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این مدرسه با زیربنای ۴۴۰ متر مربع ساخته خواهد شد و زمینه بهرهمندی دانشآموزان این منطقه از فضای آموزشی استاندارد و ایمن را فراهم میسازد.
لکزایی با اشاره به نقش پررنگ خیرین مدرسهساز در توسعه زیرساختهای آموزشی استان خاطرنشان کرد: امضای این تفاهمنامه در محل جامعه خیرین مدرسهساز کشور انجام شد و نشاندهنده اهتمام ویژه خیرین به مناطق کمتر برخوردار است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است و حضور خیرین میتواند گامهای بزرگی در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان بردارد.
