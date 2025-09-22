بازی تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و مکزیک قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی تدارکاتی تیم ملی در فیفادی پیش‌رو قطعی شده و بنا است که تیم ملی ایران یک دیدار دوستانه دیگر با تیم ملی مکزیک نیز برگزار کند. زمان دقیق این بازی هنوز مشخص نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: بازی تدارکاتی با روسیه قطعی است و به جای تیم اروگوئه، یک تیم دیگر جایگزین خواهد شد. قلعه‌نویی یک مربی داخلی خوب است که در حال ترمیم کادر فنی خود می‌باشد و حتی تا پس از جام جهانی نیز سرمربی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی خواهد بود.

تاج در ادامه گفت: فدراسیون فوتبال پیش قدم تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی است و این یکی از اهداف ما می‌باشد. این رژیم کودک‌کش است و ما هرگز در مجامع بین‌المللی پای صحبت‌های آنان نخواهیم نشست.