  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

بازی تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و مکزیک قطعی شد

بازی تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و مکزیک قطعی شد

با اعلام رئیس فدراسیون فوتبال، تیم ملی کشورمان در یک دیدار تدارکاتی رو در روی تیم ملی مکزیک قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی تدارکاتی تیم ملی در فیفادی پیش‌رو قطعی شده و بنا است که تیم ملی ایران یک دیدار دوستانه دیگر با تیم ملی مکزیک نیز برگزار کند. زمان دقیق این بازی هنوز مشخص نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: بازی تدارکاتی با روسیه قطعی است و به جای تیم اروگوئه، یک تیم دیگر جایگزین خواهد شد. قلعه‌نویی یک مربی داخلی خوب است که در حال ترمیم کادر فنی خود می‌باشد و حتی تا پس از جام جهانی نیز سرمربی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی خواهد بود.

تاج در ادامه گفت: فدراسیون فوتبال پیش قدم تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی است و این یکی از اهداف ما می‌باشد. این رژیم کودک‌کش است و ما هرگز در مجامع بین‌المللی پای صحبت‌های آنان نخواهیم نشست.

کد خبر 6597830
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها