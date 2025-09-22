حاجی زاده: عدالت آموزشی و ارتقای فضاهای فرهنگی در اولویت قراردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حاجی زاده عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسکن اظهار کرد: کیفیت آموزشی زمانی نمود پیدا می‌کند که بستر مناسب برای دانش‌آموزان و فرهنگیان آماده شود و عدالت آموزشی، توسعه فضاهای فرهنگی و توجه به نیازهای مدارس باید در اولویت کار قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نشست‌ها در آموزش و پرورش پروژه مهر است و این پروژه به عنوان بزرگترین طرح آموزشی کشور باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت آموزش افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان از تیرماه آغاز شده و همچنین توزیع کتاب‌های درسی، سازماندهی مدیران و همکاران و تعمیر و تجهیز مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.

حاجی زاده افزود: ۱۴ پروژه شوفاژکشی با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان و همچنین ۲۰ پروژه عدالت آموزشی تا مهر ۱۴۰۵ افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

اخذ مجوز رشته تربیت بدنی بعد از ۱۵ سال

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به اخذ رشته تربیت بدنی در هنرستان بردسکن گفت: پس از ۱۵ سال مجوز تأسیس رشته تربیت بدنی برای هنرستان بردسکن اخذ شده و تاکنون ۳۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار و ۱۵۷ دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: آمار ثبت نام دانش‌آموزان در روستاها کاهش و در شهر افزایش یافته است و همچنین پایه دهم ۹۲۶ دانش‌آموز ثبت‌نام شده‌اند.

حاجی زاده با اشاره به ترک تحصیل ۵۰ دانش‌آموز در سال گذشته گفت: ۶۵ درصد از اهداف سند تحول بنیادین محقق شده است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: طرح شهید عجمیان در ۵۴ مدرسه مناطق کم برخوردار اجرا شد و در این طرح اقداماتی همچون تعمیرات، زیباسازی، شعارنویسی تربیتی و تجهیز نمازخانه‌ها انجام شده است.

وی بر لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فضای مستقل برای دارالقرآن نیز تأکید کرد.