جوانی جمعیت ضرورت ملی است ؛ فرهنگ ازدواج و فرزندآوری باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی شامگاه دوشنبه در دوره تربیت مدرسان طرح جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان کشور در همدان ضمن تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، اظهار کرد: جوانی جمعیت یک ضرورت ملی است و باید با برنامهریزی دقیق، فرهنگ ازدواج و فرزندآوری را در جامعه تقویت کنیم. امروز با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی، مسیر تازهای برای آموزش تخصصی و انتقال این فرهنگ به نسل جوان فراهم شده است.
حقیقی افزود: ما در استان همدان طرحهای علمی و پژوهشی متعددی را پیشبینی کردهایم که به زودی وارد فاز اجرایی میشوند. این طرحها با محوریت آموزش، فرهنگسازی و توانمندسازی مربیان و رابطان اجتماعی، میتواند تأثیر مستقیم در تغییر نگرش جامعه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشد.
وی به موضوع ازدواج آسان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم ما، راهاندازی مراکز همسانگزینی در استان است تا فرآیند انتخاب شریک زندگی برای جوانان، با مشاورههای تخصصی، محیط امن و فرایند علمی انجام شود. این مراکز علاوه بر حفظ کرامت و شأن خانوادهها، زمینه ازدواج پایدار و افزایش رضایتمندی زوجها را فراهم میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان در ادامه تأکید کرد: تسهیلگری در ازدواج فقط به کاهش هزینهها یا فراهمسازی شرایط اقتصادی محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و آموزشی منسجم است. ما با همکاری دستگاههای مرتبط، کارگاههای آموزشی، تولید محتوای رسانهای و برگزاری رویدادهای فرهنگی را در دستور کار داریم.
وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی با رویکرد ارتقا توانمندی فعالان حوزه جوانی جمعیت، یکی از گامهای مهم در تحقق سیاستهای کلی جمعیت و حمایت از نهاد خانواده است و معاونت فرهنگی و امور جوانان استان با جدیت ادامه چنین برنامههایی را دنبال خواهد کرد.
