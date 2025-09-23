تجلیل فرماندار مشگین شهر از پزشکان خیر در جمع اعضای خیرین سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی با حضور در بیمارستان ولی عصر (عج) در نشست با اعضای مجمع خیّرین سلامت با اشاره به کارنامه قابل قبول اعضای این مجمع و تقدیر از آنها که از خیّرین و معتمدین شهرستان می‌باشند، اظهار کرد: مجمع خیرین سلامت مشگین شهر یکی از موفق ترین و با کفایت ترین مجامع فعال در سطح استان بوده که از مهمترین مؤلفه اعتماد در بین پزشکان و جامعه هدف برخوردار است.



وی در این نشست ضمن قدردانی از اعضای این مجمع خاطرنشان کرد: برابر ارزیابی‌های به عمل آمده کارنامه مجمع خیّرین سلامت در حوزه پوشش و حمایت‌های درمانی و تأمین دارو و ایجاد بستر همکاری با پزشکان خیّر برای حمایت از جامعه هدف کم برخوردار، مطلوب بوده و برنامه‌های آتی این مجمع برای توسعه و گسترش فعالیت‌ها چشم انداز مثبتی را با رویکرد حمایتی ترسیم می‌نماید.



در ادامه این نشست بنا بر رضایت عمومی و ارزیابی‌های به عمل آمده از نحوه برخورد و تکریم مراجعه کنندگان از سرکار اسلام زاده و آقای ولی زاده از پزشکان اورژانس و بخش تخصصی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به جهت اقدامات خیرخواهانه تجلیل به عمل آمد.