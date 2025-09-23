دانشجویان را کارآفرین کنیم؛ کمبود امکانات نباید مانع پیشرفت شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: نخبه دهه هفتادی کهگیلویه و بویراحمدی، سیده سمیرا رخشا، پژوهشگر و جوان برتر متولد دهدشت است و مسیر پیشرفت علمی خود را مرهون تمرکز بی‌وقفه بر اهداف و عبور هوشمندانه از موانع می‌داند.

وی که با وجود محدودیت‌های دانشجویان ایرانی همچنان به آینده و نقش جوانان در حل چالش‌ها امید بسته است الگویی از پشتکار و خودباوری را به نمایش می‌گذارد.

او در گفت و گو با خبرنگار مهر روایتی از مسیر پر چالش خود از شهر دهدشت تا تهران را بیان می‌کند که می‌تواند الگویی برای جوانان باشد، مسیری که توانسته او را در جایگاه خاصی قرار دهد.

مسیر تحصیلی و دستاوردها

سیده سمیرا رخشا متولد ۱۳۷۸ تحصیلات مقطع لیسانس رشته علوم تغذیه را در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به پایان رسانده است، او اکنون در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت در زمینه پژوهش‌های علوم تغذیه می‌باشد دلیل علاقه خود به این رشته و پیش گرفتن مسیر ادامه تحصیل را گستردگی رشته علوم تغذیه در حوزه‌های پژوهش کار بالینی با بیمار و زمینه‌های کارآفرینی عنوان کرد.

از جمله دستاوردهای برجسته علمی و کارآفرینی رخشا در دوران دانشجویی می‌توان به کسب مدال طلای انفرادی و نقره گروهی در سیزدهمین المپیاد ملی کارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که پس از این موفقیت وی نقش منتوری المپیاد را بر عهده گرفت.

این پژوهشگر جوان با کسب رتبه ۱۶ کشوری در کنکور کارشناسی ارشد علوم تغذیه به دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت.

وی در ادامه مقام دوم را در رویداد کارآفرینی سالمندان کسب کرد و همچنین در طرح‌های شهید موسوی و شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان برگزیده شد.

انتخاب به عنوان دومین جوان برتر استان

رخشا عنوان دومین جوان برتر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۳ را نیز در کارنامه خود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عامل موفقیتش می‌گوید: خود را فرد موفقی نمی‌دانم اما در مسیرهای خاصی که پیش گرفته‌ام سعی کرده‌ام تمام تمرکز و امکاناتم را به هدفم اختصاص دهم و موانع را با استراتژی حذف یا نادیده گرفته‌ام.

رخشا تاکید کرد: در نهایت تمام تلاشم را به کار گرفته‌ام چرا که باور دارم نتیجه مهم نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است این است که بدانی همه توانت را به کار گرفته‌ای.

وی روحیه کمک گرفتن از دیگران را کلیدی دانسته و تصریح کرد: باید بپذیریم که علامه دهر نیستیم و استفاده از تجربیات دیگران و پرسشگری، مسیر را هموارتر خواهد کرد.»

محدودیت‌های پیش روی نخبگان

این نخبه کهگیلویه‌ای یکی از بزرگترین چالش‌های خود را محدودیت‌های شدید برای ارتباط و رقابت با مراکز علمی بین‌المللی می‌داند و اظهار می‌کند: فکر کردن به اینکه روزی دانشجویان ایرانی به راحتی به اروپا می‌رفتند و از دانششان در کشور استفاده می‌کردند ولی امروز حتی یک فرصت کوتاه نیز به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده بسیار ناامیدکننده است.

وی چالش دیگر را لزوم تلاش مداوم دانشجو برای اثبات خود می‌داند و می‌افزاید: سیستم‌های آموزشی گاهی فقط به امتیازات محدودی مانند معدل تحصیلی توجه می‌کنند و سایر توانمندی‌های فرد را نادیده می‌گیرند که این موضوع می‌تواند به فرسودگی و ناامیدی دانشجویان توانمند و چندوجهی منجر شود.

کهگیلویه و بویراحمد نا امن ترین استان از نظر امنیت غذایی در کشور

رخشا با اشاره به پتانسیل‌های رشته تخصصی‌اش در زادگاهش به وضعیت نا امنی غذایی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره می‌کند که در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد و کودکان استان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

وی می‌افزاید: شیوع بیماری‌هایی مانند کبد چرب، دیابت و چاقی به دلیل سبک غذایی خاص هم یک تهدید است و هم یک فرصت برای سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری.

رخشا بر لزوم تقویت نقش کارشناسان تغذیه در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشت استان و لزوم توسعه فضای پژوهشی این حوزه در استان تأکید می‌کند و خواستار تخصیص منابع به پژوهش و کارافرینی در حوزه پیشگیری و اصلاح فضای درمانی در استان می‌باشد.

توصیه‌ها و درخواست به جوانان

این پژوهشگر جوان معتقد است که خود را در جایگاه توصیه نمی‌بیند اما سخنی دوستانه با جوان‌ترها دارد: ما در استانی پرچالش زندگی می‌کنیم اگر مداوما به این فکر کنیم که چرا امکانات کم است هیچ‌گاه شاهد پیشرفت نخواهیم بود.

رخشا اضافه کرد: پیشرفت نیازمند افرادی است که به راحتی از کنار چالش‌ها عبور نمی‌کنند و دغدغه بهتر کردن محیط زندگی و کاری خود را دارند حتی به اندازه یک درصد.

وی خطاب به جوانان می‌گوید: اگر مسیری را شروع کردید موانع را آن‌قدر بزرگ نبینید که هدفتان دیده نشود و بدانید هیچ تلاشی بدون نتیجه نمی‌ماند چرا که ما به جوانان تلاشگر و دغدغه‌مندی نیاز داریم که بتوانند تغییر ایجاد کنند.

این جوان نخبه از مسئولان درخواست می‌کند: دانشجویان را در معرض فرصت‌های رشد قرار دهید.

وی با مقایسه تجربه خود در یاسوج و تهران از کمبود فضاهای فرهنگی، علمی و تفریحی برای دانشجویان در استان انتقاد و عنوان می‌کند: اولین و ساده‌ترین کار قرار دادن دانشجویان در معرض فرصت‌های پیشرفت‌آفرین مانند نشست‌های علمی و مسابقات ملی است حتی اگر تغییر زیرساخت‌ها زمان‌بر باشد باید ذهن دانشجو را با این فرصت‌ها آشنا کرد و به سمت رشد سوق داد.

رخشا در پایان تأکید می‌کند: باید بستری فراهم کنیم که به جای آنکه تمامی فارغ‌التحصیلان توانمند به دنبال استخدام باشند با آموزش و حمایت از کارآفرینی بذر این اندیشه را در دوران دانشجویی برای آنان کاشت که خودشان بتوانند در آینده برای دیگران اشتغال ایجاد کنند.