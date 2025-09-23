اولین حریف تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه‌کشی انجام شده و اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال، تیم استقلال سیستان و بلوچستان در گروه یک رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد و در نخستین دیدار در مقابل برق شیراز قرار می‌گیرد.

گروه یک مسابقات فوتبال شامل تیم‌های شهید قندی یزد، شهرداری آستارا، شاهین تهران، فولاد هرمزگان، برق شیراز، ملوان بوشهر، کیا تهران، سپیدرود رشت، پتروپالایش تهران، فولاد (ب) خوزستان، کشت‌صنعت پادیاب خلخال، شهرداری ماهشهر، رخش خودرو تبریز و استقلال سیستان و بلوچستان می‌شود.

کادر فنی استقلال سیستان و بلوچستان متشکل از پیشکسوتان باسابقه باشگاه استقلال و مربیان بومی استان هستند که در کنار بازکنان در این مسابقات حضور دارند.