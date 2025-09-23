شهدا بزرگترین سرمایه استان همدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه فزمانده سپاه انصارالحسین که با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به مسیر خدمت خود اظهار کرد: شهدا به ما کار و راه را آموختند و هرگاه از مسیر آنان فاصله گرفتیم، سختیها آغاز شد.
وی با نام بردن از شهدای شاخص چون شهید حاج ستار ابراهیمی، شهید شکریپور، شهید امیدی، شهید سهرابی، شهید علیچیساز، شهید قهاری و شهید همدانی، افزود: این ۸۰۶۰ شهید سرمایه بیبدیل انقلاب اسلامی در همدان هستند.
سردار مجیدی محور نخست فعالیت خود را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و خاطرنشان کرد: اجرای دو کنگره بزرگ شهدا با حضور سردار همدانی و سردار آزادی، و تدفین شهید گمنام در محل کنگره از افتخارات دوران خدمت بود، خود شاهد معجزات شهدا در گرهگشایی امور بودیم.
فرمانده سابق سپاه انصارالحسین (ع) ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیت مدیران استان، نیروهای مسلح، بسیج و فراجا، وحدت و همدلی تقویت شد.
وی به نقش بسیج سازندگی در جهاد آبرسانی و احداث دهکده مقاومت اشاره کرد و افزود: گردانهای امام حسین و گردانهای امنیتی همدان در سطح کشور ممتاز شناخته شدند، به گونهای که فرمانده عملیات نیروی زمینی بارها بهترین گردانها را متعلق به همدان دانسته است.
سردار مجیدی ضمن قدردانی از سرداران ابوحمزه، همدانی، مظاهری و کمالی، از حمایتهای سردار فدوی در مقابله با بحران کمآبی همدان یاد کرد و گفت: ایشان با مشاهده خالی بودن سد شهر، با قرارگاه خاتمالانبیاء برای حل مشکل وارد عمل شدند.
در پایان، وی از خانواده خود و همه همکاران در سپاه و بسیج به خاطر چهار دهه همراهی قدردانی کرد و خدمت در کنار آنان را افتخاری بزرگ دانست.
