به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با اشاره به ادامه سلسله بازدیدهای رسمی و غیررسمی خود از زندان‌های استان، افزود: شب گذشته به همراه جمعی از اعضای شورای معاونین دادگستری و قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی سمنان بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه این بازدید بیش از سه ساعت به طول انجامید، گفت: هدف از این کار، اجرای منویات ریاست قوه قضائیه درباره مدیریت جامع و هدفمند جمعیت کیفری، تحقق سیاست‌های سند تحول قضائی و پیگیری برنامه جامع عملیاتی بود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در جریان این بازدید، ۷۰ مددجو درخواست ملاقات چهره‌به‌چهره داشتند که درخواست‌های آنان بررسی و دستورات لازم، بر تسریع در رفع مسائل فردی زندانیان صادر شد.

اکبری خاطرنشان ساخت: توجه به مشکلات فردی مددجویان، بخش مهمی از فرآیند اصلاح و بازپروری آنان است و باید همواره مورد توجه قضات استان قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: پرونده‌های مددجویان واجد شرایط برای دریافت ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه این پیگیری‌های قضائی، ۲۵ زندانی از اردوگاه آزاد و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری، آن را گامی مهم در راستای کاهش جمعیت کیفری و ارتقا فرآیند اصلاحی زندان‌ها دانست.

اکبری افزود: بخش قابل توجهی از مددجویان این اردوگاه مشمول این عفو شده‌اند که برخی آزاد و برخی نیز از تخفیف مجازات بهره‌مند شده‌اند؛ اقدامی که در بازسازی اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی همچنین اهمیت اشتغال و حرفه‌آموزی در اردوگاه را مهم و برجسته دانست و گفت: بیش از ۵۵ درصد مددجویان واجد شرایط در کارگاه‌های اشتغال و فراگیری مهارت‌های حرفه‌ای حضور دارند که این امر نقش مهمی در بازتوانی و کاهش بازگشت به جرم ایفا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقا شرایط نگهداری، بهداشت، درمان و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی زندانیان، از مسئولان مربوطه خواست که در این حوزه‌ها اهتمام ویژه‌ای قائل شوند.