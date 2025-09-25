حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل بنیسی، تولیدکننده بازی‌های دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت بازی‌سازی در ایران با چالش‌های جدی مواجه است. این مشکلات شامل تمامی بخش‌ها، از بازی‌های مقاومت گرفته تا دیگر ژانرها است. یکی از مسائل قابل توجه در حوزه بازی‌های مقاومت، سنگینی و پیچیدگی فرآیند تولید این نوع بازی‌هاست. اما مشکل اصلی چیزی فراتر از این است؛ صنعت بازی‌سازی در ایران هنوز به یک صنعت واقعی تبدیل نشده است.

وی افزود: برای شکل‌گیری یک صنعت واقعی، نیاز به گردش صحیح اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های پایدار وجود دارد. اگر سرمایه‌گذار مطمئن باشد که بازده مالی قابل توجهی در انتظار اوست، مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند و سال بعد ۷۰۰ میلیون تومان بازگشت داشته باشد، راحت‌تر وارد این عرصه می‌شود. اما وقتی اطلاعات واضحی ندارد و بازگشت سرمایه تضمین نشده است، تنها افراد علاقه‌مند وارد حوزه می‌شوند.

تولیدکننده بازی «عملیات انهدام» گفت: مشکل عمده اینجاست که بازی‌سازی در ایران هنوز ساختار صنعتی ندارد. برخی معتقدند که این حوزه نوعی زیست‌بوم است، اما در واقع حتی زیست‌بوم کامل هم شکل نگرفته است. از مرحله ایده‌پردازی تا تولید، انتشار و درآمدزایی، چرخه کامل وجود ندارد و برخی از اضلاع این فرآیند نیز ناقص هستند. علاوه بر این، افراد، شرکت‌ها و آژانس‌های تخصصی که نقش کلیدی در این زمینه دارند، در ایران فعال نیستند یا حضور ندارند.

مهاجرت بازی‌سازان ناشی از عدم وجود یک اقتصاد پایدار است

وی ادامه داد: عدم وجود یک اقتصاد پایدار موجب می‌شود مشکلات متعددی بروز کند؛ از جمله مهاجرت استعدادها به خارج از کشور و کمبود نیروهای تازه‌وارد، مگر کسانی که به شدت به این رشته علاقه دارند. در چنین شرایطی، کسانی که مسئله اقتصادی برای‌شان بسیار اهمیت دارد، معمولاً به سمت ساخت بازی‌هایی می‌روند که احتمال موفقیت اقتصادی بیشتری دارند. اینجاست که مشکلات اصلی آغاز می‌شوند.

حجت‌الاسلام بنیسی گفت: در ایران نوعی بازی‌ها وجود دارد که با عنوان «بازی‌های زرد» شناخته می‌شوند؛ بازی‌هایی بدون محتوای خاص که تفاوتی ندارد توسط یک کودک شیعه ساخته شده باشد یا توسط یک طراح آمریکایی. چنین بازی‌هایی پیام خاصی منتقل نمی‌کنند.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که تولیدکنندگان به سمت ساخت بازی‌هایی با محتوای ارزشمند سوق داده شوند؛ کاری که برخی آن را قبول ندارند و برخی دیگر با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. تولید بازی‌های باکیفیت و محتوایی سخت‌تر از تولید بازی‌های ساده و کم‌ارزش است؛ چراکه این نوع بازی‌ها باید اصول خاصی را رعایت کنند و چیزی فراتر از جذابیت بصری ارائه دهند.

این تولیدکننده صنعت بازی گفت: بازی‌های مرتبط با حوزه مقاومت غالباً پروژه‌هایی متوسط یا بزرگ هستند، نه سبک و کم‌حجم. چنین بازی‌هایی نیازمند عشق و علاقه فراوان به موضوع بوده و به سرمایه‌گذاری جدی نیاز دارند. البته سرمایه‌گذاری در این حوزه نه تنها باید اقتصادی باشد بلکه اولویت فرهنگی نیز داشته باشد؛ یعنی هدف اصلی تولید محتوا باشد، نه صرفاً سود مالی.

راه پیشرفت در حوزه بازی‌های مقاومت به تقویت زیرساخت‌ها مربوط می‌شود

وی ادامه داد: راه پیشرفت در این حوزه تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد چرخه‌ای کامل برای تولید و انتشار بازی است. برای دستیابی به این هدف نیازمند زمان و تلاش مستمر هستیم. یکی از پیشنهادات کلیدی، تزریق سرمایه به مؤسسات و افرادی است که احتمال بازگشت سرمایه در پروژه‌های‌شان بیشتر است. گروه‌هایی که حرفه‌ای هستند و توانایی جذب مخاطبان گسترده را دارند، می‌توانند نظیر یک چرخه مؤثر عمل کنند.

حجت‌الاسلام بنیسی گفت: برای مثال، تولید یک بازی حرفه‌ای ممکن است به یک میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد. علاوه بر تأمین بودجه اولیه، تبلیغات نیز نقش مهمی در موفقیت بازی ایفا می‌کند؛ چراکه بدون تبلیغات کافی حتی بهترین بازی‌ها ممکن است دیده نشوند. همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر توسط تیم‌های باتجربه‌تر می‌تواند تأثیر زیادی در پیشبرد این صنعت داشته باشد.

تولیدکننده صنعت بازی‌های رایانه‌ای گفت: اگر چنین چرخه‌ای ایجاد شود و به مرور زمان تقویت شود، صنعت بازی‌سازی در ایران می‌تواند به یک جریان پایدار اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود که علاوه بر رشد داخلی، توانایی رقابت در سطح بین‌المللی را نیز پیدا کند.