  1. استانها
  2. یزد
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

آسمانی غبارآلود و وزش باد در یزد تداوم دارد

آسمانی غبارآلود و وزش باد در یزد تداوم دارد

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز پنجشنبه استان یزد با جوی نسبتاً پایدار، آسمانی غبارآلود، وزش باد و نوسانات دمایی در مناطق مختلف روبه‌رو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز وضعیت جوی استان یزد عمدتاً پایدار و با آسمانی صاف تا غبارآلود در برخی مناطق خواهد بود.

همچنین دمای فعلی شهر یزد حدود ٢٣ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود در گرم‌ترین ساعات امروز، دما تا ٣٨ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و در سردترین ساعات شبانه‌روز، به حدود ١٨ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا کمی ابری، کاهش محسوس دما در شب و وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان، آسمانی صاف، افزایش سرعت باد در ساعات عصر با احتمال نفوذ گردوخاک از مناطق مجاور و در مناطق شرق استان، هوای گرم و خشک، آسمان کاملاً صاف، بدون تغییرات محسوس پیش‌بینی‌شده است.

برای مناطق غرب استان آسمان نیمه‌ابری، وزش بادهای خفیف، کاهش دما در شب و برای مرکز استان (شهر یزد): آسمان صاف تا غبار رقیق، دمای متعادل، وزش باد ملایم در عصر، بدون بارندگی گزارش شده است.

کد خبر 6601315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها