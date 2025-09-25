آسمانی غبارآلود و وزش باد در یزد تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز وضعیت جوی استان یزد عمدتاً پایدار و با آسمانی صاف تا غبارآلود در برخی مناطق خواهد بود.

همچنین دمای فعلی شهر یزد حدود ٢٣ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود در گرم‌ترین ساعات امروز، دما تا ٣٨ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و در سردترین ساعات شبانه‌روز، به حدود ١٨ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا کمی ابری، کاهش محسوس دما در شب و وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان، آسمانی صاف، افزایش سرعت باد در ساعات عصر با احتمال نفوذ گردوخاک از مناطق مجاور و در مناطق شرق استان، هوای گرم و خشک، آسمان کاملاً صاف، بدون تغییرات محسوس پیش‌بینی‌شده است.

برای مناطق غرب استان آسمان نیمه‌ابری، وزش بادهای خفیف، کاهش دما در شب و برای مرکز استان (شهر یزد): آسمان صاف تا غبار رقیق، دمای متعادل، وزش باد ملایم در عصر، بدون بارندگی گزارش شده است.