صباحی فرد: دنیای استکبار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ علیرضا صباحی فرد روز پنجشنبه در دیدار با خانواده‌های شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دفاع مقدس در منطقه شمالغرب کشور با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور اظهار کرد: دلاور مردان پدافندهوایی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود ایستادند و لحظه‌ای عقب نشینی نکردند و مردانه در راه دفاع از ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی بابیان اینکه دشمن صهیونی با تجاوز به ایران اسلامی بدنبال لطمه به نظام اسلامی بود گفت: دنیای استکبار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت رژیم غاصب صهیونیستی بود چرا که آنها به خوبی می‌دانستند که به تنهایی قابلیت عرض اندام در مقابل جمهوری اسلامی را ندارند و به همین خاطر دست به دامان استکبار جهانی شدند.

سرتیپ صباحی فرد در ادامه به سلحشوری‌های کارکنان وظیفه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: سربازان عزیزما، همگام سایر کارکنان نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی ایستادند و صحنه‌هایی از ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشتند و حماسه ساز شدند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافندهوایی خاتم الانبیا (ص) کشور تاکید کرد: کارکنان ولایتمدار پدافند هوایی کشور، سنگربانان بی سنگر مسیر شهادت را انتخاب کردند و تشنه شهادت هستند؛ آنها بااینکه می‌دانستند هرلحظه امکان این هست که مورد اصابت قرار گیرند ولی بااین وجود تاآخرین لحظه ماندند ولی اجازه ندادند دشمن نحس ما به خواسته‌هایش برسد.