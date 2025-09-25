به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر پنجشنبه در جلسه با معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران گفت: هدف بنیادین معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران، ارتقای سرمایه اجتماعی است که با ایجاد ارتباطات با اقشار مختلف جامعه محقق می‌شود. در واقع ارتقای سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین مؤلفه در سبد مأموریت معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران است.

محمدزاده در ادامه با اشاره وضعیت نظام اداری، بیان کرد: تشخیص شما به‌عنوان معاونین فرمانداران در تسهیل امور ارجح است و شما باید با تشخیص خود، میزان رضایت ارباب رجوع از ساختار دیوان‌سالاری را بسنجید. این منهای مشکلات کلان مثل بیکاری و تورم است. منظور این است که بسنجید که آیا مراجعین از ارائه خدمات در ادارات و خصوصاً مراکز درمانی، تا چه اندازه رضایت دارند؟

وی در پایان خطاب به معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران خاطر نشان کرد: همواره یک نظام‌نامه ارزیابی داشته باشید که روند امور داشته باشید و رؤسای ادارات را در جهت نیل به اهداف عالیه که خدمت‌رسانی آسان به ارباب رجوع است تشویق کنید تا در سایه چنین فرآیندی، رضایت عمومی ارتقا یابد.