شهد چراغ‌ راهنمای جامعه در مسیر امنیت و استقلال کشور هستند

به گزارش خبرنگارمهر، هادی رفیعی‌کیا، عصر پنج شنبه در آیین عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای شهرستان اراک، با اشاره به نقش حیاتی شهدا در حفظ امنیت و آرامش کشور گفت: امنیت، آرامش، تحصیل و زندگی روزمره کنونی در جامعه مرهون ایثار و فداکاری شهدایی است که جان خود را برای حفظ تمامیت ارضی و نظام اسلامی فدا کردند.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر جایگاه والای شهدا در آموزه‌های دینی ادامه داد: شهدا هرگز نمی‌میرند، بلکه زنده، پویا و الگوهای زنده و سازنده‌ای برای جامعه هستند و خون پاک این دلاورمردان نه تنها امنیت را برای ما به ارمغان آورده بلکه آنان را به مقام شفاعت رسانده است.

سردار رفیعی‌کیا با اشاره به وجود بیش از ۶۲۰۰ شهید در استان مرکزی، افزود: این شهدا نه تنها افتخاری برای استان ما بلکه باعث سربلندی ایران اسلامی هستند، شهادت پایان زندگی نیست بلکه آغاز حرکت و پویایی اجتماعی است و چنانچه خون شهید پایانی بر زندگی بود، اکنون مکتب امام حسین (ع) که پس از ۱۳۰۰ سال همچنان در دل‌ها زنده است، چنین جایگاهی نداشت.

وی با تاکید بر اهمیت عمل به وصیت‌نامه شهدا گفت: شهدا از ما فقط اشک و اندوه نمی‌خواهند بلکه انتظار دارند که ما با عمل صالح، از جمله حفظ تمامیت ارضی کشور و تقویت وطن‌پرستی، تداوم بخش راه آنها باشیم.

فرمانده نبروی انتظامی استان مرکزی با اشاره به رشادت‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس بیان کرد: در سال ۱۳۵۹، ملت ایران فارغ از هر گرایش سیاسی و مذهبی، با فرمان ولی امر خود به میدان آمدند و در برابر هجمه دشمن ایستادگی کردند، اکنون نیز همان روحیه ایثار و مقاومت را در نسل‌های جوان می‌بینیم.

سردار رفیعی‌کیا اظهار کرد: شهدا متعلق به زمان و مکان خاصی نیستند، بلکه چراغ راه ما در مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هستند، وظیفه ماست که با اتحاد، همدلی و عمل صالح پاسدار خون این دلاورمردان باشیم.

وی تاکید کرد: شهدا اوج عبادت و جاودانگی‌اند و شایسته است که با نهایت احترام در برابر عظمتشان سر تعظیم فرود آوریم.