نورمفیدی: حضور مردم عامل اصلی ناکامی دشمن در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به اهمیت حضور و وحدت مردم در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر هر دو با هدف براندازی نظام طراحی شده بودند، اما حضور ملت ایران نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

وی افزود: نقش مردم حتی از موشک‌ها و توان نظامی نیز مهم‌تر بوده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به فناوری غنی‌سازی اورانیوم گفت: ایران یکی از ۱۰ کشور جهان است که توانسته به فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست یابد؛ این پیشرفت، نشان‌دهنده اقتدار علمی و امنیت ملی کشور است.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را بزرگ‌نمایی کنند، اما مردم باید به دستاوردهای مهم کشور نیز توجه کنند.

مواضع قاطعانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

نورمفیدی به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور با شجاعت جنایات اسرائیل را محکوم و سیاست‌های آمریکا را به چالش کشید؛ این فریاد حق‌طلبانه صدای ملت ایران است که بسیاری جرأت بیان آن را ندارند.

یادآوری حضور امام عسکری (ع) در گرگان

وی با اشاره به ورود امام حسن عسکری (ع) به منطقه گرگان در سوم ربیع‌الثانی، گفت: این روز تاریخی باید به عنوان روزی مبارک در تقویم منطقه ثبت شود و اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری برای حفظ و معرفی این مکان مقدس اقدام کنند.

امام جمعه گرگان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی اهل مذاکره است، اما مذاکره‌ای منوط به پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان است، اظهار کرد: بی‌عملی برخی طرف‌ها در گذشته باعث بن‌بست مذاکرات شده و مردم باید هوشیار باشند تا استقلال و اقتدار کشور حفظ شود.