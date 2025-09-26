یاوه گویی نتانیاهو در سازمان ملل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل لحظاتی قبل با یاوه گویی علیه ایران آغاز کرد.

وی مدعی شد: ایران به سرعت در حال برنامه تسلیحات هسته ای و موشک بالستیک بود. هدف از این برنامه فقط نابودی اسرائیل نبود بلکه تهدیدی برای آمریکا نیز بود. ما حوثی ها را درهم کوبیدیم. حماس و حزب الله را شکست دادیم. برنامه هسته ای و بالستیکی ایران را از بین بردیم. بر شبه نظامیان در عراق فائق خواهیم شد. آسمان ایران را به سیطره درآوردیم و خلبانان ما مراکز غنی سازی اورانیوم را هدف قرار دادند.

وی ادعا کرد: از تهدیدی موجودیتی رها شدیم. ایران نمی تواند دوباره توان هسته ای خود را احیا کند. بقایای حماس همچنان در شهر غزه هستند و باید ماموریت را در اسرع وقت به سرانجام برسانیم. شورای امنیت باید تحریم ها علیه ایران را برقرار کند. ما ۲۰۷ اسیر را برگرداندیم اما همچنان ۴۸ اسیر دیگر در تونلهای غزه هستند که بیست نفر آنها زنده هستند.

در حال تکمیل..