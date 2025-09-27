به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد صبح شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی سمنان و اداره کل آموزش و پرورش این استان اعلام کرد: این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت‌های قرآنی امضا شده است.

وی با بیان اینکه توسعه زمینه‌های همکاری در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری و همچنین بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل علمی و کاربردی از محورهای تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاد دانشگاهی سمنان و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری رویدادهای مرتبط با شناسایی، پرورش و افزایش سطح علمی معلمان و استعدادهای دانش‌آموزان از دیگر محورهای این تفاهم نامه است، تاکید کرد: موضوعات و محورهای اصلی این تفاهم‌نامه شامل برگزاری مسابقات ملی مناظره دانش‌آموزی و سایر فعالیت‌های مشترک با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات طرفین از جمله منابع انسانی است.

منصفی راد با بیان اینکه همچنین موضوعات دیگر این تفاهم نامه دانش تخصصی، زیرساخت‌های علمی و تجربه‌های اجرایی، با هدف پاسخ‌گویی به نیاز استان، ارتقا سطح دانش فناورانه و تقویت کاربست‌های نوین علمی، مهارت‌آموزی، و توسعه علوم بین‌رشته‌ای در نظام تعلیم و تربیت است، بیان کرد: همکاری و برقراری روابط متقابل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی به منظور بهره گیری بیشتر از امکانات و تسهیلات طرفین و معرفی توانمندی‌ها و استعداد دو طرف در کلیه زمینه‌های مورد نظر اعم از آموزشی، فرهنگی، علمی و پژوهشی از سایر محورها و موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.

وی تأکید کرد: همکاری در تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت‌های مدیران، معلمان و مربیان اداره کل، همکاری در تهیه و تدوین مدل شایستگی شغلی و تشکیل گروه ارزیابی و توسعه شایستگی، صلاحیت حرفه‌ای و آزمون و ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی موردنیاز اداره کل، همکاری در جهت استاندارد سازی آموزشی و ارزیابی، اثربخشی، ممیزی، رتبه بندی مدیران و مراکز وابسته به وزارتخانه و مدرسین موردتائید اداره کل با رویکرد شایستگی شغلی، صلاحیت حرفه‌ای و تعالی عملکرد از مهمترین محورهای آموزشی در این تفاهم نامه است.

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان همچنین از برگزاری دوره‌های ایران مهارت ویژه دانش آموزان و راه اندازی مدرسه قرآنی و هنرستان رسانه و ارتباطات با همکاری جهاددانشگاهی استان و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان خبر داد و گفت: انجام طرح‌های نظرسنجی و افکارسنجی، انعکاس رسانه‌ای، همکاری در جهت تألیف، نشر و چاپ مجلات، مقالات تهیه گزارش و مستند سازی، برنامه‌ریزی و اجرای مسابقات، جشنواره‌ها و کارگاه‌های خلاقیت برای ارتقا انگیزه و یادگیری هدفمند در میان دانش‌آموزان و برگزاری مسابقات ملی مناظره دانش‌آموزی از جمله محورهای همکاری در حوزه فرهنگی است.

منصفی راد افزود: در حوزه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مرتبط با علوم تربیتی، روانشناسی، بهداشت و سلامت دانش‌آموزان، محیط زیست و فناوری‌های نوین آموزشی، ایجاد بانک داده‌ها و اطلاعات پژوهشی، توسعه فناوری‌های آموزشی نوین، ایجاد و توسعه مراکز نوآوری دانش‌آموزی، حمایت از فرآیند ثبت اختراع و طرح‌های نوآورانه، مشارکت در اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه، همکاری در زمینه تأمین نیروهای تخصصی هوش مصنوعی، ایجاد و راه‌اندازی مراکز نوآوری و رشد و تبادل تخصص، دانش و تجربه در زمینه پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی در حل مسائل از جمله سایر محورهای و موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.