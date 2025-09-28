به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به روند تکمیل پروژه بزرگراه آستارا - آستارا اظهار کرد: این پروژه که از چند سال گذشته آغاز شده بود، اکنون به مراحل پایانی نزدیک شده و با بهرهبرداری از آن، ۱۴۰۰ متر بزرگراه به مرز جدید آستارا متصل میشود.
وی با اشاره به ساخت پایانه جدید مرزی آستارا در این نقطه گفت: زمین مورد نیاز برای احداث پایانه مرزی آمادهسازی شده و طرح نهایی این پایانه نیز تکمیل شده است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: عملیات ساخت ساختمانها و مستحدثات داخلی پایانه به زودی آغاز میشود و با بهرهبرداری از آن، تردد کامیونهای سنگین از داخل شهر آستارا به این پایانه منتقل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مرز جدید بسیاری از مشکلات مرزهای قدیمی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را کاهش میدهد، تصریح کرد: این مرز به دلیل قرار گرفتن در کنار خط ریلی، به مرکزی لجستیکی برای حملونقل کالاهای تجاری تبدیل خواهد شد.
