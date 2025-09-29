پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حجت الاسلام شهرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی را به داماد و نماینده تامالاختیار ایشان تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
حضرت حجّة الاسلام و المسلمین جناب مستطاب آقای حاج سید جواد شهرستانی
درگذشت بانوی بزرگوار، همسر گرامی مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدّ ظله العالی) به محضر شریف ایشان، حضرتعالی و فرزندان ارجمند مرجع بزرگوار و اعضای خاندان مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند منان، برای آن بانوی مؤمنه و باکرامت، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت زهرای اطهر (س) و برای حضرتعالی، فرزندان گرامیشان و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
