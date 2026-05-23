به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیتالمقدس، اظهار کرد: سوم خردادماه نماد مقاومت، ایثار و رشادتهای رزمندگان اسلام است که باید ابعاد مختلف آن برای آحاد جامعه بهویژه نسل جوان تبیین شود.
وی با اشاره به رویکرد مردمی برنامههای امسال افزود: برنامههای میدانی و اجتماعات مردمی در روزهای دوم و سوم خردادماه با محوریت «حسینیه ایران» و با هدف گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار خواهد شد.
سرهنگ رضایی تصریح کرد: رژه موتوری و خودرویی، عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدای عملیات بیتالمقدس، برگزاری شب خاطره با حضور رزمندگان حاضر در این عملیات، برگزاری یادوارههای خانگی شهدا و دیدار با خانوادههای معظم آنان از مهمترین سرفصلهای پیشبینی شده به مناسبت سوم خردادماه سالرور آزادسازی خرمشهر در این استان است.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی، اجرای طرح «یک مسجد، یک فرمانده، یک خاطره»، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و همچنین نشستهای روشنگری را از دیگر برنامههایی دانست که به مناسبت این ایام در دستور کار قرار دارد.
وی تبیین دستاوردهای عملیات بیتالمقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای حماسه سوم خرداد به نسلهای جدید را از مهمترین اهداف اجرای این ویژهبرنامهها در استان مرکزی عنوان کرد.
