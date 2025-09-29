عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه اهداف مهم در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قرائت بیانیه این نیروها تاکید کرد: یک عملیات موشکی با استفاده از موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲ دارای سر خوشه ای علیه اهداف حساس در یافای اشغالی انجام شد.

وی افزود: این عملیات با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون ها صهیونیست به سمت پناهگاه ها شد. یگان پهپادی نیز با استفاده از ۲ پهپاد اهداف حیاتی در ام الرشراش را مورد اصابت قرار داد.

سریع تصریح کرد: تنها گزینه برابر امت ما مبارزه با دشمن صهیونیستی و ایستادگی در برابر این دشمن و همچنین حمایت همه جانبه از مردم فلسطین است.