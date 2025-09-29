  1. بین الملل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه اهداف مهم در اراضی اشغالی

عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه اهداف مهم در اراضی اشغالی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات های موشکی و پهپادی موفقیت آمیز این کشور علیه اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قرائت بیانیه این نیروها تاکید کرد: یک عملیات موشکی با استفاده از موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲ دارای سر خوشه ای علیه اهداف حساس در یافای اشغالی انجام شد.

وی افزود: این عملیات با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون ها صهیونیست به سمت پناهگاه ها شد. یگان پهپادی نیز با استفاده از ۲ پهپاد اهداف حیاتی در ام الرشراش را مورد اصابت قرار داد.

سریع تصریح کرد: تنها گزینه برابر امت ما مبارزه با دشمن صهیونیستی و ایستادگی در برابر این دشمن و همچنین حمایت همه جانبه از مردم فلسطین است.

