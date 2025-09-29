  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

اولین مدرسه محیط‌بانی مازندران در ساری فعالیت خود را آغاز کرد

اولین مدرسه محیط‌بانی مازندران در ساری فعالیت خود را آغاز کرد

سال تحصیلی اولین مدرسه محیط‌بانی مازندران با حضور هنرجویان علاقه‌مند در شهر ساری، آغاز شد.

