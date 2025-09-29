https://mehrnews.com/x399v6 ۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ کد خبر 6606282 استانها مازندران استانها مازندران ۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ اولین مدرسه محیطبانی مازندران در ساری فعالیت خود را آغاز کرد سال تحصیلی اولین مدرسه محیطبانی مازندران با حضور هنرجویان علاقهمند در شهر ساری، آغاز شد. دریافت 5 MB کد خبر 6606282 کپی شد مطالب مرتبط پژوهشگر برتر کشوری: پژوهش بهترین راه برای ساختن کشور است باقری: انتقال آموزههای دفاع مقدس به نسل جوان ضروری است لهراسبی: هیچ کلاس درسی در نوشهر بدون معلم نیست برچسبها ساری محیط بانی مدرسه مازندران
