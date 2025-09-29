صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در گیلان؛ باران شدید در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: سامانه ناپایدار خنک که از روزهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، تا اواخر هفته به صورت تناوبی در استان فعال خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت شرایط جوی استان گیلان شامل افزایش ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا، وزش باد، بارش باران به همراه رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی مناطق خواهد بود.

دادرس ادامه داد: با تقویت تدریجی جریانات شمالی، از عصر امروز سه‌شنبه تا پنجشنبه، بارش‌ها در استان تشدید شده و بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده، بارش و وزش باد در برخی نقاط شدید و گاهی بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در خصوص کاهش دمای هوا گفت: انتظار می‌رود دما در نقاط مختلف استان بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش یابد.

وی همچنین به مخاطرات ناشی از این وضعیت جوی اشاره و تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، لغزش زمین و رانش و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌ها وجود دارد.

دادرس از شهروندان خواست با توجه به شرایط پیش‌بینی شده از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در این مدت پرهیز کنند.

وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش و وزش باد شدید را در نظر بگیرند.