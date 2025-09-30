  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

رسیدگی به آسیب دیدگاه اتوبوس محور سرخه با جدیدت پیگیری می‌شود

سمنان- استاندار سمنان دستور پیگیری رسیدگی به آسیب دیدگان اتوبوس محور سرخه را صادر کرد و گفت: معاون هماهنگی امور عمرانی مسئول ویژه بررسی پرونده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در عیادت از مصدومان حادثه اتوبوس محور سمنان به سرخه در بیمارستان کوثر سمنان، ابراز داشت: این حادثه غم انگیز تصادف اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان محور سمنان به سرخه منجر به جان باختن دو دختر دانشجو دانشکده پیراپزشکی سرخه و مصدومیت شماری از عزیزان شد.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده جان باختگان و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان و طلب بهبودی عجب مصدومان، افزود: همه امکانات در خدمت این عزیزان خواهد بود.

استاندار سمنان در ادامه بیان داشت: به دستگاه های مسئول استان تاکید شد که در کنار رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان موضوع علل و عوامل این حادثه نیز با جدیدت پیگیری شود.

کولیوند با تاکید بر اینکه فرج اله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان مسئول بررسی این پرونده است، تصریح کرد: گزارش کامل در کوتاه ترین زمان توسط ایشان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه از کنار این حادثه ساده نخواهیم گذشت، افزود: تا احقاق حق آسیب دیدگان سانحه در کنار خانواده ها خواهیم بود و با عوامل قصور بدون اغماض برخورد می‌شود.

