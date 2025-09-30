به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در عیادت از مصدومان حادثه اتوبوس محور سمنان به سرخه در بیمارستان کوثر سمنان، ابراز داشت: این حادثه غم انگیز تصادف اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان محور سمنان به سرخه منجر به جان باختن دو دختر دانشجو دانشکده پیراپزشکی سرخه و مصدومیت شماری از عزیزان شد.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده جان باختگان و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان و طلب بهبودی عجب مصدومان، افزود: همه امکانات در خدمت این عزیزان خواهد بود.

استاندار سمنان در ادامه بیان داشت: به دستگاه های مسئول استان تاکید شد که در کنار رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان موضوع علل و عوامل این حادثه نیز با جدیدت پیگیری شود.

کولیوند با تاکید بر اینکه فرج اله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان مسئول بررسی این پرونده است، تصریح کرد: گزارش کامل در کوتاه ترین زمان توسط ایشان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه از کنار این حادثه ساده نخواهیم گذشت، افزود: تا احقاق حق آسیب دیدگان سانحه در کنار خانواده ها خواهیم بود و با عوامل قصور بدون اغماض برخورد می‌شود.