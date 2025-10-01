به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در جمع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: توطئه دشمن بر بستر مشکلات اقتصادی استوار است و بخش خصوصی می تواند این حربه آمریکا را با افزایش تولید و سود آوری نقش برآب کند که قطعاً برای تحقق این مهم چاره ای جز کاهش حجم قوانین و بروکراسی‌های اداری دست و پاگیر نداریم.

مخبر در این دیدار با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت های عظیم اقتصادی کشور، گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که بعد از جنگ‌ها و بحران‌ها، معمولاً فرصت‌هایی برای شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های کشور به مراتب بیش از نیازهای آن است و این یک نقطه قوت بزرگ برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند از آن بهره‌برداری کرد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این نشست تصریح کرد: با فعال کردن تنها یکی از ظرفیت‌های کلان کشور، نظیر نفت، معادن، دریا و فعال کردن شرکت های دانش بنیان می‌توان توسعه کشور را رقم زد و این نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی ماست. با این وجود، امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند مشارکت و میدان‌داری بخش خصوصی است و حاکمیت و به ویژه دولت باید با تمام توان از این بخش حمایت کند. این میدان‌داری، کلید اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و جهش تولید محسوب می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال مردم‌پایه، افزود: این حوزه حیاتی باید به مردم واگذار شود و دولت حمایتگر و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی ادامه داد که نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید کم شود و در این زمینه، پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند بسیار مؤثر باشند. این کاهش تصدی‌گری نه تنها به افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود، بلکه شفافیت را نیز افزایش می‌دهد.

مخبر در این باره هشدار داد که اقتصاد دیجیتال یک ضرورت واقعی است و اگر برای آن تصمیم نگیریم و آن را مدیریت نکنیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت و این حوزه حیاتی را تحت کنترل خود درخواهند آورد.

مخبر با اشاره به ابعاد جدید تهدیدات دشمن، خاطرنشان کرد: امروز استعمار جدیدی بر مبنای داده ها در حال شکل گیری است و دنیا شاهد یک پدیده جدید مبتنی بر استعمار داده ها است که از سوی قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا ایجاد و اعمال شده است. این استعمار و حربه نوین از طریق سرورهای کلان، با ذخیره‌سازی دقیق اقتضائات و ترجیحات مردم، به آن‌ها حکمرانی می‌کند و این یک تهدید جدی برای استقلال و فرهنگ ملی کشورها محسوب می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: باید مراقب کید و خدعه دشمن برای ایجاد نارضایتی و آسیب رساندن به انسجام ملی بود. دشمن با تمرکز بر بعضی ضعف های اقتصادی، سعی در ناامید کردن مردم دارد و بهترین راه مقابله با این توطئه، تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد رونق و حل مسائل معیشتی مردم از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

مخبر همچنین به انتقاد از موانع موجود در برابر فعالان اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: حجم قوانین و مقررات و بروکراسی موجود مانع از مشارکت بخش خصوصی در حل مسائل کشور می شود و باید اذعان کرد که متأسفانه حجم فرآیند های غیر ضرور قانونی و اداری، دست بخش خصوصی را می‌بندد و اجازه سودآوری و جهش اقتصادی را به آن نمی‌دهد. این مقررات دست و پاگیر باید هرچه سریع‌تر مورد بازبینی قرار گیرند و اصلاح شوند.

وی در پایان تأکید کرد: باید بستر فعال شدن بخش خصوصی در حل مشکلات فراهم شود و ظرفیت‌ها برای تسهیل اقدامات بخش خصوصی توسعه یابد.

در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با طرح دیدگاه‌ها و مشکلات کلیدی حوزه فعالیت خود، بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با مجموعه حاکمیت و به ویژه بخش های مختلف دولت در راستای تحقق اهداف اقتصادی تأکید کردند و مخبر به استماع صحبت‌های ایشان پرداخت.