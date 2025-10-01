  1. استانها
  2. تهران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

تغییر حکمرانی و هوشمندسازی تنها راه برون رفت از معضلات استان تهران است

تغییر حکمرانی و هوشمندسازی تنها راه برون رفت از معضلات استان تهران است

تهران- استاندار تهران گفت: تغییر حکمرانی و هوشمندسازی تنها راه برون رفت از معضلات استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران استان تهران اظهار داشت: استان تهران امروز منشاء و مخرج مشترک بسیاری از مشکلات کشور است؛ از بحران آب گرفته تا معضل ترافیک، آلودگی هوا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی که بیش از ۱۸ هزار هکتار را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه در تهران متوازن نبوده است، افزود: تمرکز جمعیت و خدمات در پایتخت شرایطی ویژه و متفاوت با سایر استان‌ها رقم زده و مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. به همین دلیل تغییر ساختار حکمرانی را از استانداری تهران آغاز کرده‌ایم و در آینده نزدیک شرایط اجرای این الگو فراهم خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به شهرستان‌ها بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۳ دستگاه اجرایی و صدها هزار نیرو در استان تهران فعالیت دارند، اما بخش زیادی از اختیارات همچنان در وزارتخانه‌ها متمرکز است و این دوگانگی عجیب باید اصلاح شود.

معتمدیان با بیان اینکه تهران بیش از ۵۰ درصد منابع مالیاتی کشور را تأمین می‌کند اما در شاخص‌های توسعه‌ای جایگاه مناسبی ندارد، گفت: در بخش آموزش، استان تهران در میان ۳۱ استان رتبه بیست و هشتم را کسب کرده که نشان می‌دهد عدالت توسعه‌ای رعایت نشده است.

وی افزود: تنها راه عبور از این شرایط حرکت به سمت هوشمندسازی مدیریت شهری و استانی است؛ چراکه تهران با وجود جایگاه ملی خود، هنوز با روش‌های سنتی اداره می‌شود و این یک عقب‌ماندگی جدی محسوب می‌شود.

استاندار تهران همچنین به موضوع ساماندهی اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تراکم بالای جمعیتی ناشی از حضور اتباع یکی از مشکلات اساسی برخی شهرستان‌هاست و سیاست استان بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان خواهد بود.

معتمدیان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه آب و برق اظهار داشت: تابستان امسال در سخت‌ترین شرایط مدیریت مصرف و بحران آب قرار گرفتیم اما با همکاری دستگاه‌ها توانستیم از مرحله بحرانی عبور کنیم.

وی امنیت استان را یکی از مهم‌ترین دستاوردها دانست و افزود: اگر امروز آرامش و امنیت در تهران برقرار است، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی است که با قاطعیت با جرایم و تهدیدات برخورد کرده‌اند.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت در شرایط کنونی بسیار دشوارتر از دهه‌های گذشته است و نیازمند همت، دلسوزی و صرف وقت مضاعف مدیران می‌باشد؛ چراکه استان تهران نه تنها مسائل خود، بلکه بخشی از مشکلات ملی را نیز بر دوش می‌کشد.

کد خبر 6608431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها