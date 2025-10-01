تغییر حکمرانی و هوشمندسازی تنها راه برون رفت از معضلات استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران استان تهران اظهار داشت: استان تهران امروز منشاء و مخرج مشترک بسیاری از مشکلات کشور است؛ از بحران آب گرفته تا معضل ترافیک، آلودگی هوا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی که بیش از ۱۸ هزار هکتار را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه در تهران متوازن نبوده است، افزود: تمرکز جمعیت و خدمات در پایتخت شرایطی ویژه و متفاوت با سایر استان‌ها رقم زده و مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. به همین دلیل تغییر ساختار حکمرانی را از استانداری تهران آغاز کرده‌ایم و در آینده نزدیک شرایط اجرای این الگو فراهم خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به شهرستان‌ها بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۳ دستگاه اجرایی و صدها هزار نیرو در استان تهران فعالیت دارند، اما بخش زیادی از اختیارات همچنان در وزارتخانه‌ها متمرکز است و این دوگانگی عجیب باید اصلاح شود.

معتمدیان با بیان اینکه تهران بیش از ۵۰ درصد منابع مالیاتی کشور را تأمین می‌کند اما در شاخص‌های توسعه‌ای جایگاه مناسبی ندارد، گفت: در بخش آموزش، استان تهران در میان ۳۱ استان رتبه بیست و هشتم را کسب کرده که نشان می‌دهد عدالت توسعه‌ای رعایت نشده است.

وی افزود: تنها راه عبور از این شرایط حرکت به سمت هوشمندسازی مدیریت شهری و استانی است؛ چراکه تهران با وجود جایگاه ملی خود، هنوز با روش‌های سنتی اداره می‌شود و این یک عقب‌ماندگی جدی محسوب می‌شود.

استاندار تهران همچنین به موضوع ساماندهی اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تراکم بالای جمعیتی ناشی از حضور اتباع یکی از مشکلات اساسی برخی شهرستان‌هاست و سیاست استان بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان خواهد بود.

معتمدیان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه آب و برق اظهار داشت: تابستان امسال در سخت‌ترین شرایط مدیریت مصرف و بحران آب قرار گرفتیم اما با همکاری دستگاه‌ها توانستیم از مرحله بحرانی عبور کنیم.

وی امنیت استان را یکی از مهم‌ترین دستاوردها دانست و افزود: اگر امروز آرامش و امنیت در تهران برقرار است، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی است که با قاطعیت با جرایم و تهدیدات برخورد کرده‌اند.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت در شرایط کنونی بسیار دشوارتر از دهه‌های گذشته است و نیازمند همت، دلسوزی و صرف وقت مضاعف مدیران می‌باشد؛ چراکه استان تهران نه تنها مسائل خود، بلکه بخشی از مشکلات ملی را نیز بر دوش می‌کشد.