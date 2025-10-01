به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح باند دوم کنارگذر جنوبی شهید یوسف محسنی، مسئولان استانی بر اجرای همزمان پروژه های مسکونی و خدمات زیربنایی در این فاز تأکید کردند.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در این آیین با اشاره به نامگذاری کنارگذر جنوبی به نام یکی از شهدای دفاع مقدس، اظهار داشت: باند دوم این پروژه با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور درونشهری ایفا خواهد کرد.

وی رویکرد اصلی در فاز پنجم شهر جدید سهند را همزمانی اجرای خدمات زیربنایی و زیرساختی با پروژه های مسکونی عنوان کرد و گفت: دستگاه های مختلف پای کار خواهند بود تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.

فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، نیز در این مراسم با اشاره به تغییر چهره سهند، اعلام کرد: ۷۴ درصد از مساحت ۳۶۰ هکتاری فاز پنجم به خدمات پشتیبانی شهری اختصاص یافته و تنها ۲۶ درصد آن کاربری مسکونی خواهد داشت. این رویکرد نشان دهنده حرکت به سمت توسعه متوازن و خروج از تصویر شهر خوابگاهی است.

اولویت‌های توسعه آتی سهند

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های درمانی در سهند، اظهار داشت: در حوزه درمانی با چالش هایی مواجهیم و ماموریت ویژهای به معاون عمرانی دادهام و حتی شخصاً در جذب خیرین سلامت ورود کرده‌ام.

وی احداث بیمارستان سهند را یکی از اولویت های جدی دانست و تصریح کرد: امکانات و زیرساخت های درمانی موردنیاز مردم باید در اولین فرصت فراهم شود.

سرمست با اشاره به رتبه برتر شهر جدید سهند در ارزیابی‌های نهضت ملی مسکن کشور، این موفقیت را حاصل تلاش و هم افزایی میان شرکت عمران و مسئولان استان دانست.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز از دریافت نخستین پایان‌کار رسمی پروژه‌های نهضت ملی مسکن کشور در سهند خبر داد و گفت: با افتتاح بیش از دو هزار واحد و اجرای ۲۷ هزار واحد مسکن ملی، سهند در مسیر پیشتازی قرار دارد.

وی همچنین به پروژه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی در حال اجرا اشاره کرد و افزود: احداث ۳۵ باب مدرسه، بزرگترین اورژانس اجتماعی، نخستین مدرسه هوشمند کودکان استثنایی استان، کتابخانه مدرن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجموعه های ورزشی و مذهبی، تنها بخشی از این مسیر تحول است.

پروژه‌های زیرساختی در دست اجرا

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در دانشگاه صنعتی سهند خبر داد و از همه دانشگاه ها خواست تا در این زمینه پای کار بیایند.

سرمست افزود: برای رفع ناترازی برق در منطقه، به چنین پروژه هایی نیاز داریم. در کنار آن، بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی دوم را نیز در دستور کار داریم که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی تبریز و شهرهای اطراف از جمله شهر جدید سهند خواهد شد.