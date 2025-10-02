  1. استانها
کرمانشاه - نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر گفت: پروژه باند دوم سه‌راهی قرانچی ـ روانسر باعث کاهش حوادث، رونق اقتصادی و توسعه پایدار در اورامانات می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم سه‌راهی قرانچی ـ روانسر که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های استان، اظهار داشت: این پروژه گام مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و توسعه زیرساختی منطقه است و می‌تواند نقطه عطفی در کاهش حوادث رانندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار شهرستان روانسر و استان کرمانشاه باشد.

وی افزود: حضور مسئولان عالی‌رتبه کشوری و استانی در این مراسم نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی و افزایش امنیت در منطقه اورامانات است.

نماینده مردم اورامانات با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی محورهای مواصلاتی منطقه بیان کرد: توجه ویژه به ایمن‌سازی و استانداردسازی محورهای روانسر به کرمانشاه، روانسر به پاوه، روانسر به جوانرود و روانسر به ثلاث باباجانی از ضروریات منطقه است و این پروژه نمونه‌ای از اقدامات عملی در این مسیر است.

یوسفی اجرای پروژه محور روانسر ـ قرانچی را تحولی بزرگ در حمل‌ونقل استان کرمانشاه دانست و تأکید کرد: علاوه بر تسهیل تردد و کاهش زمان سفر، این پروژه دسترسی به بازارهای منطقه‌ای را بهبود می‌بخشد، رونق اقتصادی ایجاد می‌کند، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌آورد و رفاه اجتماعی را ارتقا می‌دهد. با ایجاد زیرساخت‌های مدرن و ایمن، زمینه توسعه پایدار در استان نیز فراهم خواهد شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت، وزارت راه و شهرسازی، استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان تصریح کرد: همدلی و همراهی مسئولان نویدبخش آینده‌ای روشن برای شهرستان روانسر و منطقه اورامانات است و امیدواریم با ادامه این روند شاهد اجرای پروژه‌های مشابه در سایر محورهای مواصلاتی باشیم تا ایمنی و توسعه همه‌جانبه منطقه بیش از پیش ارتقا یابد.

نماینده اورامانات در پایان افزود: از همه دست‌اندرکاران و پیمانکاران این پروژه سپاسگزارم و امیدوارم اجرای موفق آن گامی مؤثر در مسیر آبادانی، پیشرفت و امنیت مردم شریف روانسر و اورامانات باشد.

